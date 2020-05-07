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Рубрика: Спорт

Чемпионат Германии по футболу возобновится 15 мая

Текст: Артур Нанян
Нынешний розыгрыш немецкой Бундеслиги будет возобновлен в следующую пятницу 15 мая. Как сообщает Deutsche Welle, немецкая футбольная лига проинформировала об этом ведущие агентства. Расписание встреч будет опубликовано позднее.
Фото: AFP/THOMAS KIENZLE Фото: AFP/THOMAS KIENZLE
Фото: AFP/THOMAS KIENZLE

Ранее правительство Германии одобрило проведение игр во второй половине мая и разрешило Бундеслиге выбрать точную дату рестарта первенства. По сообщениям СМИ, матчи 26-го тура пройдут 15, 16 и 17 мая. Среди них - одно из принципиальнейших немецких противостояний между "Шальке" и дортмундской "Боруссией" (рурское дерби).

Фото: Анатолий Медведь/РГ
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Информацию о возобновлении сезона уже успел прокомментировать главный тренер сборной Германии Йоахим Лев. "Я, конечно, счастлив, что игроки национальной команды возвращаются в соревновательный режим. Это важный шаг для всех нас", - отметил Лев.

Как это будет

Важно отметить, что после возобновления сезона немецкие команды должны будут придерживаться строгих правил. По информации СМИ, Бундеслига планирует установить строгие меры тестирования и изоляции для футболистов.

Игроки будут изолированы в гостиницах перед матчами. Их будут проверять накануне игр с выдачей результатов в день встречи. В соответствие с показателями будет принято решение об участии спортсмена в поединке.

Каждая команда будет приезжать на стадион на трех клубных автобусах для соблюдения социального дистанцирования. Спортсмены будут выходить на поле отдельно друг от друга, рукопожатия перед матчами будут запрещены.

На аренах могут присутствовать не более 300 человек одновременно. По прибытии на стадион футболистам будут измерять температуру. По окончании матча команды должны будут покидать поле в разное время. Игроки будут пользоваться только индивидуальными бутылками с напитками. Послематчевые интервью должны свестись к минимуму.

Напомним, что сезон в Бундеслиге был приостановлен в марте. За девять туров до окончания чемпионата лидирует в таблице мюнхенская "Бавария" (55 очков). В первую тройку также входят дортмундская "Боруссия" (51 очко) и "РБ Лейпциг" (50 очков).

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