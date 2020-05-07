Что получит в подарок на 180-летие Петр Чайковский в своем Доме в Клину

Проекты нынешнего года сорваны глобальной пандемией. Знаменитый Дом Чайковского в Клину тоже закрыт для посетителей. Сегодняшний концерт в Клину, где Александр Рудин с Московским камерным оркестром Musica Viva должны были впервые за 150 лет исполнить вторую авторскую редакцию Симфонии Чайковского "Зимние грезы", перенесен на неопределенное время. О том, как решили поздравить Чайковского в Клину, рассказала "Российской газете" музыковед, глава отдела рукописей Дома-музея Чайковского Ада Айнбиндер.

День рождения Чайковского в его доме смогут отметить?

Ада Айнбиндер: Уже многие десятилетия в этот день в дом Чайковского обязательно приходили гости, приезжали потомки семей Чайковских, Давыдовых, Мекков, в гостиной звучал рояль композитора. По старому стилю день рождения Чайковского - 25 апреля, и мы отмечали эту дату, открывая наш традиционный музыкальный фестиваль "Весна в Клину". Но в этом году впервые у нас тихо, безлюдно, рояль Чайковского будет молчать. Все сотрудники музея находятся на самоизоляции.

Однако перенести день рождения невозможно, поэтому мы придумали провести онлайн-челлендж, популярный в самых разных сферах медиаформат, чтобы любой человек смог поздравить Петра Ильича в соцсетях. Это может быть любое - музыкальное, художественное, поэтическое поздравление, чтение его писем и дневников. Так что людей, которые смогут участвовать в праздновании дня рождения Чайковского, окажется гораздо больше, чем те 300 человек, которых вмещает наш зал.

Кроме того, мы вспомнили, что у нас в фонде Сергея Ивановича Танеева, друга и ученика Чайковского, хранится потрясающая рукопись: называется она "День рождения композитора". Это шуточное произведение - подарок Танеева Чайковскому ко дню рождения 1892 года, то есть, на его 52-летие. Полное название произведения: "День рождения композитора. Балет М. Петипа, музыка П.И. Чайковского. Фортепианное переложение С. Танеева".

Такое название не случайно. Как раз в это время Чайковский заканчивал балет "Щелкунчик" для Мариинского театра, создававшийся по плану Мариуса Петипа, а переложение этого балета для фортепиано сделал Сергей Иванович Танеев. Подарочная пьеска небольшая, всего 80 тактов, написана для фортепиано в четыре руки и сопровождается либретто, согласно которому, Чайковский в серебряном венке принимает поздравления с днем рождения от лиц близко ему знакомых.

А кто может быть ему хорошо знаком? Конечно, герои его сочинений. И в этой небольшой пьеске, которая длится чуть больше минуты, появляются герои его сочинений - опер, балетов, симфонических произведений. Эти герои общаются друг с другом и поздравляют Чайковского: Мария из "Мазепы" встречает князя Гремина, мужа Татьяны, затем на "дне рождения" появляются Герман, Трике, Франческа да Римини, Орлеанская дева, Водемон и др. Это очень остроумно и виртуозно сделано не только с точки зрения творческой идеи, но и музыкально: в этом сочинении нет ни одной чужой ноты, все соткано из музыки Чайковского.

Известно, как Чайковский реагировал на этот подарок, и исполнялось ли оно когда-нибудь публично?

Титульный лист музыкального сочинения Сергея Танеева - подарок Петру Чайковскому. Фото: предоставлено Музеем-заповедником П.И. Чайковского в Клину.

Ада Айнбиндер: К сожалению, не сохранилось дневников Чайковского за 1892 год - об этих днях мы узнаем только из переписки, в основном, деловой. Поэтому мы не знаем, как преподнес Сергей Иванович Петру Ильичу это произведение, какой была реакция Чайковского. Рукопись сохранилась в Клину, но никогда не издавалась. Мы знаем только о двух исполнениях этого сочинения: в 70-е годы Михаил Васильевич Плетнев сыграл его в Пятой студии Дома Радио, а в 2006-м это произведение было записано вместе с другими фортепианными сочинениями Танеева на английском лейбле, текст либретто в этой записи читал Владимир Ашкенази.

Теперь, к 180-летию Петра Ильича "День рождения композитора" записали сидящие на карантине в предместье Парижа большие друзья Дома Чайковского в Клину Людмила Берлинская и Артур Ансель. Видео с записью можно посмотреть на сайте Музея-заповедника П.И. Чайковского в Клину, на канале музея YouTube и на сайте "Российской газеты".

За пять лет, прошедшие со 175-летия композитора, открылось ли что-то новое в формате "неизвестного Чайковского"?

Ада Айнбиндер: Мы продолжаем работу над Академическим полным собранием сочинений Чайковского (совместно с Государственным институтом искусствознания) и открытия у нас происходят?почти каждый день. Широкой публике они не так заметны и, на первый взгляд, не так интересны, но это то, из чего складываются любимые нами сочинения?Чайковского, складывается их история, их тексты. В процессе работы обязательно открывается что-то новое.

Сейчас мы готовим к изданию "Всенощное бдение" Чайковского и 4-й том переписки Петра Ильича Чайковского с Надеждой Филаретовной фон Мекк. Вышедший в прошлом году том Скрипичного концерта открыл дверь нашему большому международному сотрудничеству: дистрибьютером собрания сочинений Чайковского за рубежом стало крупнейшее мировое музыкальное издательство Шотт (Schott). И даже небольшое открытие, связанное с текстом Скрипичного концерта - буквально одна сохранившаяся телеграмма, написанная Чайковским скрипачу Иосифу Котеку, дало ключ к пониманию, что мы можем считать авторской версией скрипичной партии этого Концерта.

Семья Чайковских, 1848 г. Сидят: мать А.А.Чайковская, отец И.П.Чайковский, дети Александра и Ипполит; стоят дети: Петр, Зинаи­да и Николай. Первое из сохранившихся изображений будущего компо­зитора. Фото 1848 года. Фото: предоставлено Музеем-заповедником П.И. Чайковского в Клину.

Что было в этой телеграмме?

Ада Айнбиндер: У Чайковского с Котеком была огромная переписка, и в его личном архиве хранилось 150 писем от Котека, но письма самого Чайковского пропали вместе с архивом Котека. Сохранилась лишь одна телеграмма, в которой он просит музыканта, когда тот будет исполнять вторую часть Скрипичного концерта, играть без сурдины, оркестр при этом должен играть с сурдинами. Котек играл Концерт в Москве, он присутствовал и при создании Скрипичного концерта, в частности, его рукой вписана скрипичная партия в партитуру. Но суть в том, что Котек готовил к изданию фортепианное переложение концерта, которое вышло намного лет раньше, чем партитура. И проблема разницы в скрипичной партии между клавиром и партитурой была очень серьезная. В собрании сочинений Чайковского нам было необходимо принимать решение по поводу авторизованной версии. Эта телеграмма стала одним решающих аргументов.

Что нового поступает в Дом-музей Чайковского?

Ада Айнбиндер: У нас были замечательные поступления, одно из последних - костюм Принца-Щелкунчика, который нам подарил Николай Цискаридзе. В этом костюме Николай Максимович танцевал на сцене Большого театра. Мы должны сказать огромное спасибо нашим дарителям. Целый раздел юбилейной выставки к 125-летию музея мы посвятили им, потому что без них музей не смог бы развиваться. Музей не раз переживал тяжелые годы, и сейчас бывает непросто где-то что-то приобретать, но огромное количество наших экспонатов были переданы нам в дар.

К 180-летию Чайковского в Клину планировалась юбилейная выставка, должны были пройти выставки в Воткинске, в Русском музее, в Калининграде. Какова теперь их судьба?

Ада Айнбиндер: Буквально накануне пандемии должны были уезжать экспонаты из нашего музея на родину Чайковского в Воткинск, где планировалась выставка, посвященная 125-летию нашего музея и 80-летию Воткинского музея Чайковского, первую экспозицию которого в 1940 году на родине композитора создавали именно сотрудники клинского дома. В мае впервые в истории подлинные вещи Чайковского должны были поехать в самую западную точку России, в Калининград, где в Кафедральном соборе открывалась выставка "Чайковский между Россией и Европой".

Но мы надеемся, что все эти проекты рано или поздно состоятся. Так же, как и выставка в Русском музее, которая была намечена на конец года. У себя в Клину мы сейчас в удаленном режиме работаем над новой версией экспозиции "Симфония жизни" с применением современных технологий и мультимедийных контентов. И, конечно, когда все закончится, мы всех ждем в Доме Чайковского в Клину.

Между тем

Петра Ильича Чайковского многие годы творческого сотрудничества связывали с Мариинским театром. На его сцене состоялись мировые премьеры его опер "Опричник", "Орлеанская дева", "Чародейка", "Пиковая дама", "Иоланта", балетов "Спящая красавица" и "Щелкунчик". В день юбилея Чайковского Мариинский театр на сайте mariinsky.tv покажет оперу "Мазепа" по поэме Александра Пушкина "Полтава". Спектакль Ильи Шлепянова, который идет на сцене Мариинского театра, был создан в 1950 году, а затем возобновлялся в разные годы. В главных партиях: Владислав Сулимский (Мазепа), Мария Баянкина (Мария), Екатерина Семенчук (Любовь), Сергей Семишкур (Андрей), Станислав Трофимов (Кочубей). На сайте театра посетители могут пройти увлекательный тест по страницам биографии Чайковского.