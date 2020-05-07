Экс-чемпион мира по боксу Холифилд объявил о возвращении на ринг

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу американец Эвандер Холифилд объявил о намерении вернуться на ринг, последовав примеру Майка Тайсона.

Интересно, что именно в поединке с Железным Майком бывший абсолютный чемпион мира получил самую запоминающуюся в истории бокса травму - Тайсон тогда откусил своему сопернику часть уха, за что был дисквалифицирован.

"Вы готовы? Момент, которого вы все ждали. Чемпион вернулся. Я хотел бы объявить, что я возвращаюсь на ринг. Я буду биться в выставочных матчах за великое дело", - написал 57-летний Холифилд в своем микроблоге в Twitter.

Холифилд - единственный в истории тяжелого дивизиона боец, которому удавалось завоевывать чемпионские пояса по всем четырем престижным версиям - WBC, WBA, IBF и WBF. Он является абсолютным чемпионом сразу в двух весовых категориях. Издание Ring трижды называло Холифилда лучшим боксером года.

За карьеру Холифилд провел 57 боев, в которых одержал 44 победы, в том числе 29 - нокаутом, потерпел 10 поражений и два поединка свел вничью. В 2011 году Холифилд завершил спортивную карьеру в возрасте 48 лет.