Эксперт предупредил об опасности смены работы в кризис

Количество людей, которые не просто хотят, а вынуждены менять работу а то и профессию, выросло в том числе и из-за коронавирусной пандемии. По мнению специалиста по подбору персонала, основателя карьерных онлайн-сервисов TestOnJob.ru и MyResume.ru. Бориса Сысоева, когда ситуация стабилизируется, на рынке труда будет более 9 миллионов соискателей, для которых не хватит работы: "Конкуренция вырастет практически во всех сферах. После окончания истории с коронавирусом крупные компании и производства будут пытаться восстановить положение на рынке, набирая высококвалифицированных сотрудников. А людям "массовых" профессий, например, менеджерам, продавцам, консультантам, работу найти будет непросто".

На какие специальности не стоит претендовать в обозримом будущем и какие крайне востребованы сейчас на российском рынке труда, как понять, что менять: профессию или работодателя? На смену гарантированному трудоустройству после обучения пришло отсутствие каких-либо гарантий, но зато появилась возможность строить несколько карьер в различных компаниях, в том числе и за рубежом, самозанятость и фриланс. Трендом последнего времени становится дистанционная (удаленная) работа. А в будущем "удаленка" станет реальностью для 90 процентов "белых воротничков".

Под стремительно меняющиеся обстоятельства необходимо подстраиваться. И в некоторых случаях стоит менять профессию, если ранее выбранная в силу каких-то причин стала неактуальной. И это нормально: ведь канули в лету профессии извозчика, паровозного кочегара, трубочиста и множество других.

"Всегда надо быть готовым к тому, что любая, даже самая успешная и перспективная сегодня компания завтра может уйти с рынка или трансформироваться так, что от вашей должности в ней не останется и следа", - говорит специалист по карьерным стратегиям Елена Резанова.

Сегодня на рынке труда, по оценке специалистов компании HeadHunter, наблюдается высокая конкуренция. Так, на одну среднестатистическую вакансию сейчас претендуют более десяти соискателей. При этом в разных структурах диаметрально противоположная ситуация. Так, потребность в свежих силах ощущается в леспроме и деревообработке, госслужбе и добывающих компаниях (рост числа вакансий от двух до шести процентов). Бум спроса по отношению к началу марта - на персонал в медицине, фармацевтике, аптечных сетях - рост на 60 процентов. Падение числа вакансий наблюдается во многих сегментах экономики, в частности, в культуре и искусстве, гостиничном бизнесе, сетях общественного питания - до трети.

Карьерный консультант столичного Центра развития карьеры (ЦРК) Ольга Гуляева к самой бесперспективной профессии в ближайшие два года отнесла менеджера по туризму. Эта отрасль, уверена эксперт, быстро не восстановится. А HR-менеджер цифрового рекрутера VCV Александра Левицкая этот "черный список" расширила: "Нас ждет волна банкротств и массовые сокращения. На рынок труда выйдут кандидаты из сферы обслуживания, ивент-менеджмента, авиаперевозок и развлечений. Кто-то из них найдет себя в смежных областях, но спрос на работу все равно будет превышать предложение".

Потерявшим место из-за коронавируса, считают эксперты, сейчас вполне реально найти хотя бы временную работу в сегментах, которые на подъеме: например, при наличии хорошего здоровья - в доставке, ритейле. Самые отчаянные могут попробовать себя в должности санитара: в инфекционных отделениях они требуются повсеместно, оклад декларируется более чем приличный.

А что делать человеку, который еще в "мирное время" вынашивал идею сменить профессию, и довынашивался до коронавирусного периода? При планировании своей профессиональной карьеры Ольга Гуляева советует следовать нескольким простым принципам. Опираться на свои самые сильные стороны, искать свое призвание, а не следовать пожеланиям других людей (родителей или супруга), выстраивать карьеру поступательно, не пытаясь перепрыгнуть через несколько ступеней.

"Ни в коем случае не стоит начинать с кардинального решения, которое изменит жизнь на 180 градусов, - заявила "РГ" Ольга Гуляева. - Это подобно прыжку в пропасть. И самое главное, надо ловить подходящий момент: иногда человек готов к переменам, а иногда нет. Не время менять работу, если нет финансовой "подушки безопасности", негде жить, заболели родители или расстался с любимым человеком. Ведь несколько проблем одновременно решать сложнее, чем одну".

Самоизоляция из-за эпидемии, которая длится уже полтора месяца - стресс для каждого, кто привык быть в гуще событий. Да, именно сейчас хедхантеры выходят на "тропу войны", чтобы собрать лучше трофеи, от которых отказались компании, не пережившие коронавирус. Тем не менее, считает Ольга Гуляева, если сейчас у вас есть заработок, закрывающий основные потребности (еда, коммуналка, ипотека и т.д.), на работе адекватное руководство и коллеги, со сменой места работы лучше повременить. "Если не "горит", ни в коем не увольняемся прямо сейчас, держимся за работу обеими руками", - советует эксперт.