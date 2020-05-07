Новости

В столичном метро установили 800 санитайзеров 14:34
Таинственному исчезновению Луны в 1110 году предложено объяснение 14:29
В Ростуризме рассказали о возможности открытия отелей для туристов 14:27
В Воронеже один человек пострадал при обрушении балкона в жилом доме 14:25
Под Таганрогом нашли останки военного бронепоезда 14:24
На Дону обнаружили обломки бронепоезда времен Великой Отечественной 14:24
В посольстве РФ в Тегеране состоялась акция "Бессмертный полк" 14:21
Премьер Грузии заявил о готовности страны принимать туристов с 1 июля 14:16
У Госфильмофонда сменился руководитель 14:15
Facebook строит собственный интернет 14:12
Видео: у Киркорова и его детей взяли анализы на коронавирус 14:08
Черноморский флот восстановил танки и САУ времен войны 14:06
Путин и Абэ обсудили планы разработки лекарств 14:04
"Буханку" теперь можно взять по подписке 14:02
ВЦИОМ: Россияне хотят получать госуслуги онлайн и после пандемии 13:57
"Жизнь после смерти" Рики Джервейса продлена на третий сезон 13:56
Бундестаг не согласился с национализацией Lufthansa 13:55
Путин и Мирзиёев обсудили ситуацию вокруг пандемии 13:53
На стройке в Калининграде рабочего насмерть завалило кирпичами 13:52
"Яндекс" создал навигатор по онлайн-кружкам для школьников 13:52
Новый боевой модуль для бронетехники покажут на "Армии-2020" 13:51
Житель блокадного Ленинграда пролетел в Ту-134 на репетиции парада 13:49
В Петербурге четыре человека умерли от коронавируса 13:48
Пропавшего полтора месяца назад мальчика нашли мертвым в реке Вологде 13:34
В Петербурге завели дело после гибели рабочего при обрушении лесов 13:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
Что получит в подарок на 180-летие Петр Чайковский
Что получит в подарок на 180-летие Петр Чайковский
07.05.2020 14:12
Рубрика: Digital

Facebook строит собственный интернет

Текст: Иван Черноусов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Американская социальная сеть Facebook в партнерстве сотовыми операторами Bitel, Claro, Entel и Movistar запустила тестирование программы Discover. Пока она работает только в Перу, но в перспективе Facebook хочет распространить инициативу и на другие страны.

Фото: EPA/SASCHA STEINBACH
Facebook заплатит 5 миллиардов долларов за утечку информации

"Я думаю, что как таковой цели у Facebook стать интернет-провайдером нет, - полагает Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group. - Они уже делают, в том числе в России с операторами так называемые нулевые зоны: доступ к облегченному Facebook, без картинок, только c текстами. Это позволяет им увеличить свою пользовательскую базу и показывать рекламу: то есть привязать людей к себе, познакомить с сервисом. Для них это крайне важно".

В настоящее время проект Discover доступен только в формате приложений для операционной системы Android, а также Web-приложений и работает исключительно с четырьмя сотовыми операторами. Доступ к приложению не тарифицируется, но есть ограничения по контенту: видео, музыка, и прочие "тяжелые" форматы не поддерживаются.

По мнению аналитика, эти сервисы созданы для того, чтобы каждый человек, кто воспользовался таким сервисом единожды, уже считался пользователем Facebook. "Здесь нет никакой благотворительности. Это - относительно дешевый способ привлечения новой аудитории и вовлечения пользователей. Компании крайне важно поддерживать пользовательскую базу", - заключает Муртазин.

Австралийские власти обяжут Google и Facebook платить за контент местных СМИ

Семь лет назад компания анонсировала проект Internet.org, нацеленный на то, чтобы давать доступ в сеть тем людям, которые его лишены. Руководство Facebook планировало раздавать интернет с помощью спутников и дронов. Но его реализовать не удалось. Одним из препятствий, с которым столкнулся Facebook, стало нарушение сетевого нейтралитета: бесплатным доступ был далеко не ко всем сайтам.

Digital Интернет Компании Информационные технологии Facebook

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Роспотребнадзор: Пика распространения коронавируса в РФ может не быть
В Москве с 12 мая вводится обязательное ношение масок в транспорте
ЦБ предупредил об активности нелегальных кредиторов и форекс-дилеров
В Москве не будут отключать горячую воду до 1 июля
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова