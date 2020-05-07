Facebook строит собственный интернет

Американская социальная сеть Facebook в партнерстве сотовыми операторами Bitel, Claro, Entel и Movistar запустила тестирование программы Discover. Пока она работает только в Перу, но в перспективе Facebook хочет распространить инициативу и на другие страны.

"Я думаю, что как таковой цели у Facebook стать интернет-провайдером нет, - полагает Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group. - Они уже делают, в том числе в России с операторами так называемые нулевые зоны: доступ к облегченному Facebook, без картинок, только c текстами. Это позволяет им увеличить свою пользовательскую базу и показывать рекламу: то есть привязать людей к себе, познакомить с сервисом. Для них это крайне важно".

В настоящее время проект Discover доступен только в формате приложений для операционной системы Android, а также Web-приложений и работает исключительно с четырьмя сотовыми операторами. Доступ к приложению не тарифицируется, но есть ограничения по контенту: видео, музыка, и прочие "тяжелые" форматы не поддерживаются.

По мнению аналитика, эти сервисы созданы для того, чтобы каждый человек, кто воспользовался таким сервисом единожды, уже считался пользователем Facebook. "Здесь нет никакой благотворительности. Это - относительно дешевый способ привлечения новой аудитории и вовлечения пользователей. Компании крайне важно поддерживать пользовательскую базу", - заключает Муртазин.

Семь лет назад компания анонсировала проект Internet.org, нацеленный на то, чтобы давать доступ в сеть тем людям, которые его лишены. Руководство Facebook планировало раздавать интернет с помощью спутников и дронов. Но его реализовать не удалось. Одним из препятствий, с которым столкнулся Facebook, стало нарушение сетевого нейтралитета: бесплатным доступ был далеко не ко всем сайтам.