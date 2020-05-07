ФАС не исключает картельных соглашений на рынке лимонов

В апреле цены на лимоны выросли в 2,5 раза, следует из данных Росстата. Этот факт насторожил Федеральную антимонопольную службу.

Отчасти рост цен на лимоны был вызван сокращением поставок и повышением цен иностранными компаниями, признают в ФАС. "Вместе с тем, у антимонопольного органа есть основания полагать, что столь значительный рост цен на лимоны был обусловлен не только этими причинами", - добавляют в ведомстве. В связи с этим ФАС России были даны поручения территориальным подразделениям о проведении проверок для выявления картельных соглашений на рынке лимонов. Также ведомством проведена профилактическая работа - совещание с крупными торговыми сетями по мерам снижения цен на лимоны. В ФАС ожидают снижения цен на этот цитрус в первой половине мая.

"При выявлении признаков ценовых сговоров мы проводим внеплановые проверки как оптовых поставщиков, так и производителей. И если картели на этих рынках будут доказаны, виновных ждет административный штраф в размере до 15% от годовой выручки, а руководителям грозит уголовная ответственность", - предупреждает начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.