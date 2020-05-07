Глейхенгауз назвал фарсом мысль, что Трусова ушла из-за нехватки внимания

Даниил Глейхенгауз, тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе, подтвердил информацию о переходе Александры Трусовой к Евгению Плющенко, а также высказался о причинах такого решения спортсменки, которое, скорее всего, было принято ее родителями.

- Тренерским штабом мы можем подтвердить, что Саша больше не тренируется в нашей группе, - заявил Глейхенгауз в интервью пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России. - Об этом нас поставили в известность ее родители. Каждый из наших тренеров разговаривал с родителями спортсменки по телефону. Лично с Сашей побеседовать не удалось. На наши телефонные звонки она не отвечала.

Тренер также опроверг информацию, что в группе фигуристке уделяли мало внимания, что и могло спровоцировать недовольство и желание перемен.

- Конечно, это абсолютный фарс. Мы проводим с фигуристами на льду практически все время и отдаем себя полностью работе, - подчеркнул Глейхенгауз. - Сделать из Саши уникальную спортсменку, которая попала в Книгу рекордов Гинесса, и борющуюся за лидирующие позиции, не работая должным образом, невозможно. Как команде не делать ставку на одного из основных своих спортсменов, который выступает в этом сезоне по взрослым? Работа проводилась огромная. Форму Саши накануне чемпионата мира, который не состоялся по известной причине, все могли видеть на видео, которое она выложила у себя в Instagram. Я сам снимал это видео на тренировке. Мы собирались выступать в Канаде с пятью четверными.

Глейхенгауз признался, что разочарован состоявшимися переходами - Трусовой и тренера Сергея Розанова. А о перспективах Саши в группе Плющенко высказался скептически.

- Все знают Евгения Плющенко как известного спортсмена, который добился высоких результатов. Но пока что-то сказать о его тренерской карьере сложно, - отметил специалист. - Спортсменов, которых он воспитал, еще нет. Спортсмены, которые к нему переходили, Сотникова, Саханович, Тараканова, никто из них не показал результатов лучше, чем у предыдущих тренеров.