Инфекционист Минздрава: Вирус не должен циркулировать более 100 дней

Коронавирус будет активно распространяться в РФ до июня, считает главный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова. "Учитывая, что в марте началось активное распространение вируса в нашей стране, прибавьте 3 месяца. До июня вирус еще будет активно распространяться среди нас", - заявила она в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Малинниковой, любой эпидемический процесс развивается по определенным законам. Она отметила, что, благодаря принятым в России мерам, вирус не должен циркулировать больше, чем 100 дней при условии, что граждане будут социально ответственными.

"Нельзя уподобляться капризным детям, которые ноют: "Не хочу, не буду". Сегодня от каждого гражданина требуется быть социально ответственным. Важно понимать: если мы еще немного потерпим, то сможем прервать активную циркуляцию вируса в нашей стране, SARS-CoV-2 будет терять свою вирулентность, то есть токсичность - заразность его упадет. Только тогда возможно снижение заболеваемости", - сказала главный инфекционист в интервью средствам массовой информации накануне эфира.

Малинникова также напомнила о необходимости носить маски в общественных местах, избегать тесного общения в компаниях, прогулок и пикников на природе.

"Не выезжайте в другие регионы без особой нужды. Не посещайте родственников, друзей, не контактируйте с лицами старше 65 лет, с хроническими и тяжелыми заболеваниями. Тщательно мойте руки не менее минуты с обработкой мест под ногтями и межпальцевого пространства. Хорошо термически обрабатывайте пищу и не пейте сырую воду", - подытожила она.