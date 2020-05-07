Постановление правительства Калужской области от 7 мая 2020 года № 369 "О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 "О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

В соответствии с Законом Калужской области "О защите населения и территории Калужской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", решением оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, на территории Калужской области, в целях реализации на территории Калужской области мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции Правительство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 "О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 25.03.2020 № 230, от 26.03.2020 № 233, от 26.03.2020 № 234, от 27.03.2020 № 242, от 28.03.2020 № 243, от 30.03.2020 № 245, от 31.03.2020 № 246, от 02.04.2020 № 254, от 03.04.2020 № 270, от 10.04.2020 № 288, от 14.04.2020 № 306, от 15.04.2020 № 311, от 17.04.2020 № 318, от 24.04.2020 № 340, от 28.04.2020 № 355, от 29.04.2020 № 356, от 30.04.2020 № 360, от 06.05.2020 № 364) (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления слова "по 24.00 11 мая 2020 года" заменить словами "по 24.00 31 мая 2020 года".

1.2. Пункт 8.5 постановления изложить в следующей редакции:

"8.5. Временно приостановить на территории Калужской области с 00.00 28 марта по 24.00 31 мая 2020 года:

8.5.1. Работу организаций общественного питания, в том числе ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и объектов нестационарной торговли, оказывающих услуги общественного питания (включая индивидуальных предпринимателей).

8.5.2. Работу торговых, торгово-развлекательных центров и иных объектов розничной торговли.

8.5.3. Ограничения, установленные пунктами 8.5.1, 8.5.2, не распространяются:

- на организации, индивидуальных предпринимателей, осуществляющие(их) обеспечение питанием сотрудников организаций, установленных пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

- на организации, индивидуальных предпринимателей, осуществляющие(их) продажу продукции общественного питания дистанционным способом, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2007 № 612 "Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом" (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 № 1007, от 30.11.2019 № 1542);

- на организации, индивидуальных предпринимателей осуществляющие(их) розничную торговлю лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках), изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах;

- на организации, индивидуальных предпринимателей, осуществляющие(их) розничную торговлю с заключением договоров на оказание услуг связи и реализацией связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов);

- на организации, индивидуальных предпринимателей, реализующие(их) продовольственные товары и (или) средства личной гигиены;

- на организации, индивидуальных предпринимателей, осуществляющие(их) реализацию товаров первой необходимости, указанных в перечне, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р (в ред. распоряжений Правительства Российской Федерации от 10.04.2020 № 961-р, от 18.04.2020 № 1062-р);

- с 11 апреля 2020 года на организации, индивидуальных предпринимателей, осуществляющие(их) продажу строительных и отделочных материалов, инструментов, санитарно-технического оборудования (изделий), без открытия торговых залов;

- с 11 апреля 2020 года на организации, индивидуальных предпринимателей, осуществляющие(их) продажу автомобильных деталей, узлов и принадлежностей, а также смазочных материалов и охлаждающих жидкостей для автотранспортных средств;

- с 11 апреля 2020 года на организации, индивидуальных предпринимателей, предоставляющие(их) услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств;

- с 30 апреля 2020 года на организации, индивидуальных предпринимателей, осуществляющие(их) деятельность по розничной продаже товаров, предусмотренных группировками 47.52.6, 47.76.1 ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2), без открытия торговых залов;

- с 30 апреля 2020 года на организации, индивидуальных предпринимателей, предоставляющие(их) услуги, предусмотренные группировкой 95.23 ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2);

- с 30 апреля 2020 года на организации, индивидуальных предпринимателей, осуществляющие(их) деятельность по розничной продаже товаров, предусмотренных группировкой 47.62.1 ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2), без открытия торговых залов

- с 07 мая 2020 года на организации, индивидуальных предпринимателей, осуществляющие(их) деятельность по розничной продаже товаров, предусмотренных группировками 45.11.2, 47.78.7 ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2), без открытия торговых залов;

- с 07 мая 2020 года на организации, индивидуальных предпринимателей, предоставляющие(их) услуги, предусмотренные группировками 95.1, 95.2, 96.01, 71.20.5 ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2).

8.5.3.1. Ограничения, установленные пунктами 8.5.1, 8.5.2 настоящего постановления, не распространяются на организации, индивидуальных предпринимателей, указанные(ых) в пункте 8.5.3 настоящего постановления, исходя из осуществляемых видов экономической деятельности, при выполнении ими писем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 11.04.2020 № 02/6673-2020-32, от 20.04.2020 № 02/7376-2020-24, от 21.04.2020 № 02/7495-2020-32, от 21.04.2020 № 02/7515-2020-24, и от 21.04.2020 № 02/7500-2020-24 и при условии соблюдения гражданами - потребителями товаров (работ, услуг) предоставляемых (оказываемых) организациями, индивидуальными предпринимателями, пункта 7.10 настоящего постановления.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Калужской области В.В.Шапша







