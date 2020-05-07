Карпин пожелал здоровья заболевшему коронавирусом Федуну

Экс-главный тренер и генеральный директор "Спартака" Валерий Карпин, ныне работающий в "Ростове", пожелал здоровья владельцу "красно-белых" Леониду Федуну, у которого был диагностирован коронавирус.

"Желаю Леониду Арнольдовичу здоровья!", - приводит слова Карпина РИА Новости.

Напомним, что после ухода Карпина из "Спартака" Федун назвал его "сбитым летчиком". При Федуне Валерий Георгиевич тренировал "красно-белых" с 2009 по 2012 годы, после чего наставником на полгода стал Унаи Эмери. Впрочем, испанец уже через полгода покинул Москву, и спартаковцев возглавил снова Карпин.