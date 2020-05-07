Владелец "Спартака" Федун госпитализирован с коронавирусом

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун госпитализирован. У него диагностирован коронавирус, сообщает пресс-служба клуба.

О состоянии Федуна не сообщается.

"У председателя совета директоров ФК "Спартак-Москва" Леонида Арнольдовича Федуна диагностирована коронавирусая инфекция. В данный момент он находится на лечении в больнице. Клуб желает Леониду Арнольдовичу скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении на официальном сайте "красно-белых".

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