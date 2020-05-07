Mercedes, Nissan и Porsche оштрафуют за подделку данных о выбросах

В Южной Корее оштрафуют Mercedes-Benz, Porsche и Nissan.

Как сообщает агентство Рёнхап, первая компания заплатит 63,4 миллиона долларов - рекордную сумму для автомобильной отрасли этой страны. Штрафы для Porsche и Nissan оказались гораздо меньше - 817,3 тысячи и 735,6 тысячи долларов соответственно.

Министерство окружающей среды выяснило, что все три компании устанавливали незаконное программное обеспечение на свои автомобили, которое занижало показатели рециркуляции отработавших газов.

Porsche в полтора раза занизил данные 934 дизельных Macan, Nissan подтасовал результаты вредных выбросов 2293 кроссоверов Qashqai, а Mercedes-Benz фальсифицировал отчеты о выбросах 37 тысяч автомобилей 12 моделей.

Впрочем, представительство Mercedes-Benz в Южной Корее уже опубликовало заявление, опровергающее обвинения. По словам немцев, у правительства РК нет претензий к их автомобилям.

Напомним, не так давно отгремел "дизельгейт". На 11 млн машин Volkswagen и Audi с дизельными двигателями устанавливалось программное обеспечение, которое во время проведения тестов в десятки раз занижало количество вредных газов. В итоге концерн Volkswagen потерял в связи c этим скандалом 31,3 млрд евро. Эта сумма пока не выплачена полностью в виде штрафов, переводы будут продолжаться до 2021 года.