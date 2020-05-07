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07.05.2020 11:07
Рубрика: Общество

Минпросвещения предложило создать правительственную комиссию по русскому языку

Текст: Елена Новоселова

Минпросвещения России предложило создать правительственную комиссию по русскому языку. Как сказано в пояснительной записке к соответствующему проекту, в ее задачи будут входить сохранение, защита и развитие русского как государственного языка Российской Федерации и его продвижение за рубежом. А также координация и контроль деятельности власти в указанной сфере.

Фото: Александр Борисов
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Особую роль комиссия будет играть в деле экспертизы грамматик и словарей русского языка. К этой работе планируется привлекать лучших экспертов. "Решение практических задач, касающихся сохранения и развития русского языка, в том числе обеспечения совершенствования норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации, а также правил русской орфографии и пунктуации, предлагается осуществлять в рамках профильных подкомиссий Правительственной комиссии с участием представителей экспертного сообщества", - сказано в документе.

Состав новой комиссии утвердит правительство отдельным распоряжением.

Справка "РГ"

Проект постановления правительства России ‎"О Правительственной комиссии по русскому языку" был разработан по поручению президента по итогам заседания Совета по русскому языку 5 ноября 2019 года.

Общество Образование Правительство Минпросвещения Законопроекты и комментарии

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