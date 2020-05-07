Минпросвещения предложило создать правительственную комиссию по русскому языку

Минпросвещения России предложило создать правительственную комиссию по русскому языку. Как сказано в пояснительной записке к соответствующему проекту, в ее задачи будут входить сохранение, защита и развитие русского как государственного языка Российской Федерации и его продвижение за рубежом. А также координация и контроль деятельности власти в указанной сфере.
Особую роль комиссия будет играть в деле экспертизы грамматик и словарей русского языка. К этой работе планируется привлекать лучших экспертов. "Решение практических задач, касающихся сохранения и развития русского языка, в том числе обеспечения совершенствования норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации, а также правил русской орфографии и пунктуации, предлагается осуществлять в рамках профильных подкомиссий Правительственной комиссии с участием представителей экспертного сообщества", - сказано в документе.
Состав новой комиссии утвердит правительство отдельным распоряжением.
Справка "РГ"
Проект постановления правительства России "О Правительственной комиссии по русскому языку" был разработан по поручению президента по итогам заседания Совета по русскому языку 5 ноября 2019 года.