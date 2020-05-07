Могут ли авто снять с регистрации и утилизировать без ведома владельца

Представим ситуацию: автолюбитель купил машину по доверенности, несколько лет ездил на ней. Потом его остановил сотрудник ГИБДД, проверил автомобиль по базам и вынес приговор: юридически машина подлежит утилизации.

История реальная. Дело в том, что прежнему владельцу надоело получать штрафы и письма из налоговой - такое часто бывает. Он звонил новому хозяину автомобиля, несколько раз договаривался об оплате, а затем решил прекратить эти хлопоты наиболее радикальным методом. Пошел в ГИБДД с заявлением об утилизации автомобиля. С учета машину сняли, пишет aif.ru.

Проблема в том, что юридический собственник, выписавший генеральную доверенность, может отозвать ее в любой момент. Если новый хозяин не спешит в ГИБДД, чтобы переоформить покупку на себя и избежать транспортного налога, продавец может сбросить с себя бремя ответственности таким образом. Нет необходимости даже пригонять в ГИБДД автомобиль, который должен отправиться в утиль.

Можно ли отозвать утилизацию? Для нового автовладельца это новость в большинстве случаев оказывается неприятным сюрпризом. Эксплуатировать такую машину нельзя. Но восстановить права на регистрацию транспортного средства можно.

Для начала нужно написать заявление в ГИБДД. Если вам откажут, обратиться в суд. Часто решения выносят в пользу новых собственников. Можно использовать тот факт, что старый хозяин машины не исполнил свои обязанности в связи со сменой собственника.

Они прописаны в пункте 5 Правил регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в ГИБДД МВД РФ, утвержденных приказом МВД России от 24.11.2008 № 1001. Там говорится, что собственники обязаны снять транспортные средства с учета в подразделениях Госавтоинспекции, в которых они зарегистрированы, или изменить регистрационные данные в случае истечения срока временной регистрации, утилизации транспортных средств, изменения владельца.

По генеральной доверенности машину лучше не покупать. Но если такое произошло - не забудьте составить акт приема-передачи автомобиля и взять расписку в передаче денег за машину старому хозяину. Суд учтет эти документы при рассмотрении дела, свою правоту доказать будет гораздо легче.