На кого пойти учиться: Названы самые перспективные профессии

Практически каждый четвертый работник в России планировал во время самоизоляции повысить свою квалификацию на онлайн курсах. А каждый шестнадцатый - вообще поменять профессию. Таковы данные исследования аналитиков Финансового университета при правительстве РФ. Думают сегодня о своей будущей профессии и выпускники школ.

Помочь разобраться в ситуации на рынке труда и его перспективах корреспондент "Российской газеты" попросила проректора Финансовой академии при правительстве РФ, профессора, доктора экономических наук Александра Сафонова.

Быстро не получится

Александр Львович, так какие у нас есть самые надежные профессии, востребованные даже в кризис?

Александр Сафонов: Как и раньше, в первую очередь, очень востребованы медицинские работники. Пиковые запросы этой отрасли, например, по врачам составляет 125 тысяч человек, включая средний медицинский персонал. Это можно взять на заметку тем, кто сегодня выбирает себе будущую профессию.

А остальным надо понимать, что переобучиться на эту специальность очень и очень сложно. Уйдет, как минимум, восемь лет учебы в вузе. Плюс еще год стажировки. Поэтому просто так взять и принять решение - хочу теперь быть врачом и буду - не получится. По крайней мере, надо решить, как эти девять лет зарабатывать себе и своей семье на жизнь. Достаточно длительный период времени нужен и для подготовки медицинских сестер, в меньшей степени - для санитарок.

Также у нас всегда существовал запрос на айтишников. И это тоже - информация к размышлению для абитуриентов. Для переобучения же надо учесть, что здесь не просто нужны знания традиционных программ, но и умение разговаривать с этой техникой на "ты". Иметь специальные навыки. Это тоже требует хорошего высшего образования. И, соответственно, опыта работы. Конечно, период подготовки здесь меньше. Чтобы стать классным программистом, если есть первоначальное хорошее математическое образование, достаточно двух-трех лет.

Также всегда есть спрос на специалистов, которые занимаются серьезной аналитикой. Но это - не массовая профессия. Она не сможет удовлетворить миллионы и сотни тысяч человек. Такого рода специалисты нужны не больше десятка тысяч на страну. И на рынке труда работодатель будет перебирать тех, кто себя каким-то образом уже проявил. Поэтому просто так прыгнуть в эту профессию не получается ни молодым, ни тем, кто надумает на нее переучиться.

На стройку - от безработицы

А строители? "РГ" недавно провела исследование по регионам - там много новых вакансий появилось. В первой тройке - строители.

Александр Сафонов: Это пока, к сожалению, не то количество вакансий, которое может сделать погоду на рынке труда. Но если будут реализовывать национальные проекты в том объеме, которые заявлены, можно ожидать создание большого числа дополнительных рабочих мест, связанных со строительными профессиями. Это и инженеры, и геодезисты, и рабочие высокой квалификации. Хорошие сварщики, кстати, всегда в цене.

Что касается других компетенций, которые востребованы на строительстве жилых и нежилых помещений, то здесь, к сожалению, чаще всего ставка делалась на дешевую рабочую силу, на мигрантов. Здесь необходимо заняться правильным регулированием трудовых отношений, в том числе бороться с теневой занятостью, когда привлекают мигрантов и платят им небольшие деньги. Иначе эти рабочие места так и будут закрыты для российского гражданина. Впрочем, чтобы стать востребованным строителем все равно надо учиться, приобретать опыт. Хотя бы год-два.

А есть гарантия, что отрасль будет все это время активно развиваться?

Александр Сафонов: Я все-таки надеюсь, что как раз через год-два мы увидим восстановительный рост.

И, безусловно, вернется тема необходимости строительства в России крупных промышленных предприятий. Потому что ситуация с коронавирусом показала уязвимость любой национальной экономики, если значительную часть комплектующих завозят из-за рубежа. Возьмем, например, производство тех же средств индивидуальной защиты. Большую часть их мы завозим из Китая. Хотя могли бы и сами производить. Почему этого не делаем? Не хватает оборудования, материалов. Все это традиционно наши производители заказывают за рубежом.

Свое дело - счет любит

Но можно и не переучиваться, а открыть свое дело. Есть специальные госпрограммы для начинающих. Какие направления здесь перспективны?

Александр Сафонов: Увы, программы, связанные с созданием собственного бизнеса, которые пытаются реализовывать, все-таки в большинстве случаев малоэффективны.

Как правило, предлагают создавать бизнес либо через личное подсобное (фермерское) хозяйство, либо через мастерские по ремонту, по оказанию других бытовых услуг. Но при этом мало, кто считает экономику. Открыть-то бизнес помогут. Но есть ли на рынке достаточно потребителей той или иной услуги, которые заплатят за новую компетенцию безработного? Вот главный вопрос.

Еще и конкуренцию надо выдержать - не в чистом же поле бизнес открывают.

Александр Сафонов: В поле - как раз самая жесткая конкуренция. Сельское хозяйство последнее время резко перестраивается в сторону создания крупных промышленных агрохолдингов. И маленьким фермерским хозяйствам, которые откроют безработные, вписаться в логические цепи крупных компаний, к сожалению, не удастся.

Плюс ко всему прочему на этом рынке - не пустота, здесь достаточно много людей работает, у который уже накоплен большой опыт. Это касается и рынка бытовых услуг.

Хорошо, тогда, как понять: стоит ли открывать свое дело?

Александр Сафонов: Если нет уверенности, что экономический цикл вашего нового предприятия будет иметь хотя бы трехлетний горизонт, то тратить деньги на его создание, бессмысленная тема.

Также должны просчитывать и службы занятости, которые реализуют госпрограммы по открытию бизнеса безработными. Нет уверенности? Лучше заниматься подготовкой этих людей под серьезные профессии, под конкретные бизнес-проекты в регионе. Но и здесь нужно понимать, что каких-то простых, легких решений, связанных с тем, что мы просто возьмем и всех переучим, не будет.

Продолжение интервью читайте в ближайших публикациях "Российской газеты".

В предыдущих публикациях речь шла о том, как вести себя, потеряв работу, а также о двух сценариях роста безработицы и снижения зарплат.

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