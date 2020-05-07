Плющенко намерен с Трусовой выиграть Олимпиаду, чемпионаты мира и Европы

Ради работы с Трусовой Плющенко готов ограничить свое участие в ледовых шоу и сосредоточиться на тренерской карьере. Также двукратный олимпийский чемпион рассказал, что перешедший из группы Этери Тутберидзе тренер Сергей Розанов будет вести свою группу.

"Что касается работы с Трусовой, то мы молодые и дерзкие, поэтому ставим задачу стать первыми на чемпионате мира, Европы и Олимпиаде, - приводит слова Плющенко Sport24. - Да, она пока не выиграла чемпионат мира и Европы, но у нее все впереди. Надеюсь, мы ее мечту воплотим в жизнь. Вызов очень серьезный. Я очень взвешенно подошел к вопросу ее тренерства. Я буду вынужден отказаться от своих каких-то шоу, туров, показательных выступлений, и буду тренировать Александру, работать с ней, можно сказать, 24 на 7".

Плющенко также рассказал, что его команда занята поиском хореографа для Трусовой. Он не исключил, что им станет иностранец. При этом музыка уже выбрана.

Двукратный олимпийский чемпион также сказал, что посоветовал Трусовой расстаться с бывшим тренером дипломатично, встретиться, пожелать добра и поблагодарить за колоссальный объем проделанной работы.