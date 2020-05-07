Президентские выборы в Польше 10 мая не состоятся

В Польше не будет президентских выборов 10 мая. От этом сообщили лидер правящей партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский и его партнер по коалиции, лидер политического объединения "Соглашение" Ярослав Говин.

"Спикер сейма объявит о новых президентских выборах в первый возможный срок", - говорится в заявлении политиков, опубликованном в Польском агентстве печати.

По словам Качиньского и Говина, соответствующее решение было принято из-за того, что оппозиция отказалась принять "все конструктивные предложения", которые могли бы помочь провести президентские выборы в этом году в сроки, установленные конституцией.

Политики также сообщили, что новые выборы пройдут в заочной форме, то есть по почте.

Напомним, что ранее польский сейм (нижняя палата парламента) принял предложенный правящей партией закон о проведении голосования на выборах президента в заочной форме. Предполагалось, что документ поможет обезопасить польских граждан в период пандемии. Однако 5 мая сенат (верхняя палата) отклонил этот закон. Тем не менее у сейма остается возможность его утвердить большинством голосов.