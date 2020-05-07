Новости

В Москве от коронавируса вылечилось более 9 тысяч человек 10:02
Уникальный Москвич-412: последний экземпляр цвета аллигатор 10:02
Мэрия Дублина пожаловалась на горы использованных масок на улицах города 10:01
В Красноярске задержали экс-депутата за организацию заказных убийств 10:00
Историк раскрыл тайну происхождения высшей военной награды Британии 09:55
Новый Skoda Enyaq iV: известны все подробности 09:48
Во Владивосток из Токио вернулись около 270 россиян 09:44
Экс-чемпион мира по боксу Холифилд объявил о возвращении на ринг 09:41
Президентские выборы в Польше 10 мая не состоятся 09:37
В Волгограде арестовали контрактника за убийство 09:35
Онищенко объявил о "выдыхающемся" коронавирусе 09:31
Бирюков: Ежедневную дезинфекцию московских подъездов продлили на месяц 09:27
Новый гусеничный БТР для Крайнего Севера создают в России 09:27
В Приамурье лесной пожар вплотную подошел к жилому поселку 09:26
Могут ли авто снять с регистрации и утилизировать без ведома владельца 09:00
Волгоградского чиновника заподозрили во взятке в 250 тысяч рублей 08:43
На главу района Брянска завели дело за торговлю пропусками 08:41
Когда и куда отправятся европейцы в отпуск этим летом 08:33
Испанцы сдают тесты на антитела перед возвращением на работу 08:19
Кемперы на базе моделей Lada добрались до Европы 08:01
Житель Башкирии обнаружил в аквариуме минометную мину 07:54
Гидрометцентр: Аномальная жара ожидается в ряде регионов России 07:51
В Нижнем Новгороде создают серию граффити ко Дню Победы 07:47
На Среднем Урале расширили список медработников, которым положены надбавки 07:34
Английскую больницу украсила новая картина знаменитого художника Бэнкси 07:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
Что получит в подарок на 180-летие Петр Чайковский
Что получит в подарок на 180-летие Петр Чайковский
07.05.2020 09:37
Рубрика: В мире

Президентские выборы в Польше 10 мая не состоятся

Текст: Диана Ковалева

В Польше не будет президентских выборов 10 мая. От этом сообщили лидер правящей партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский и его партнер по коалиции, лидер политического объединения "Соглашение" Ярослав Говин.

Президент Польши сообщил, что журналисты "приняли решение" о его отставке

"Спикер сейма объявит о новых президентских выборах в первый возможный срок", - говорится в заявлении политиков, опубликованном в Польском агентстве печати.

По словам Качиньского и Говина, соответствующее решение было принято из-за того, что оппозиция отказалась принять "все конструктивные предложения", которые могли бы помочь провести президентские выборы в этом году в сроки, установленные конституцией.

Политики также сообщили, что новые выборы пройдут в заочной форме, то есть по почте.

Фото: AFP
В Польше вновь открыли отели, музеи и торговые центры

Напомним, что ранее польский сейм (нижняя палата парламента) принял предложенный правящей партией закон о проведении голосования на выборах президента в заочной форме. Предполагалось, что документ поможет обезопасить польских граждан в период пандемии. Однако 5 мая сенат (верхняя палата) отклонил этот закон. Тем не менее у сейма остается возможность его утвердить большинством голосов.

В мире Европа Польша

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Кабмин обсудит выделение средств на поддержку авиакомпаний
Силуанов: Никаких "заморозок" и конвертации депозитов не будет
Участвующие в борьбе с COVID медики будут дополнительно застрахованы
Попова: Принятые меры задержали распространение COVID-19 на два месяца
Как живет кубинская глубинка во время пандемии коронавируса
Чем живут рядовые жители Германии во время пандемии коронавируса