Путину предложили ускорить переход на электронные визы

На совещании по развитию транспорта главе государства предложили перенести на 1 июля этого года начало действия электронных виз вместо 1 января 2021 года​​​.

Правительство ранее внесло в Госдуму законопроект о введении с 1 января 2021 года единой электронной визы. Пока в экспериментальном порядке они действуют на Дальнем Востоке, в Калининградской области и Санкт-Петербурге.

"Очень хороший законопроект, единственное, мы бы попросили, чтобы была изменена дата начала его действия... Если бы он начал действовать с 1 июля. ...Тогда бы те, кто хочет посетить Российскую Федерацию, могли раньше начать планировать свои поездки", - предложил глава совета директоров одной из круизных компаний.

Также докладчик посетовал, что речной транспорт не был включен в перечень пострадавших отраслей. Впрочем, в конце совещания Владимир Путин исправил ситуацию, поручив подготовить соответствующие поправки в перечень наиболее пострадавших отраслей.