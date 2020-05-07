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Главврач: Временный госпиталь на ВДНХ оснащен с учетом китайского опыта
Главврач: Временный госпиталь на ВДНХ оснащен с учетом китайского опыта
07.05.2020 20:20
Рубрика: Общество
Проект: Медиацентр

Главврач: Временный госпиталь на ВДНХ оснащен с учетом китайского опыта

Текст: Любовь Проценко
О том, как будет выглядеть первый временный госпиталь в Москве для борьбы с коронавирусом, который разместился в 75-м павильоне ВДНХ, рассказал в видеоинтервью Григорий Родоман, главный врач городской клинической больницы №24. Он станет частью этой клиники, вот уже три недели как перепрофилированной на лечение пациентов с новой инфекцией.

По его словам, в здании, где в столице традиционно проходят самые значимые выставки и форумы, сейчас разместятся 1779 больничных коек. Готовность принять первых пациентов уже через неделю, 15 мая, оценил мэр Москвы Сергей Собянин:

Фото: Минобороны РФ
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- Динамика госпитализации в столице находится на стабильном уровне. Сегодня, например, в столице выписано пациентов больше, чем госпитализировано. И тем не менее, мы понимаем, что пандемия не останавливается, она развивается. И, к сожалению, надо быть готовыми к любому развитию событий и гарантировать москвичам медицинскую помощь при заболевании коронавирусом. С этой целью и создаются резервные медицинские центры, как здесь на ВДНХ.

Госпиталь, хотя и называется временным, получился полноценным стационаром - с медицинским персоналом, лечебными кислородными газами, подведенными к каждой койке. Григорий Родоман высоко оценил проделанную городскими службами работу: "Удобно и для работы медицинского персонала, и для больных".

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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"Для пациентов, кроме кислорода, есть вайфай, у каждой койки подсветка для чтения, кнопка для вызова медсестры, - рассказал он корреспонденту "РГ". - Для медперсонала - система видеонаблюдения из 500 камер. Благодаря ей каждая медсестра видит каждое движение больного, не пропустит изменения в состоянии больного. Рабочее место медсестер оборудовано связью с ЕМИАС - в любой момент можно узнать из электронной карты больного обо всех его хронических заболеваниях, а также внести данные о ходе лечения".

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