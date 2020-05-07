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07.05.2020 08:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На главу района Брянска завели дело за торговлю пропусками

Текст: Антон Валагин (Брянск)

Глава администрации Советского района Брянска стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в региональном управлении СКР.

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По версии следствия, после введения режима повышенной готовности, ограничивающего деятельность торговых точек, чиновник выдавал коммерческим организациям, не вошедшим в утвержденный областными властями перечень, разрешения на работу в особый период.

- Преступление выявлено сотрудниками управления экономической безопасности регионального УМВД России, - отметили в СКР.

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