На главу района Брянска завели дело за торговлю пропусками

Глава администрации Советского района Брянска стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в региональном управлении СКР.

По версии следствия, после введения режима повышенной готовности, ограничивающего деятельность торговых точек, чиновник выдавал коммерческим организациям, не вошедшим в утвержденный областными властями перечень, разрешения на работу в особый период.

- Преступление выявлено сотрудниками управления экономической безопасности регионального УМВД России, - отметили в СКР.