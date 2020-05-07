Названы регионы-лидеры по новым случаям COVID-19

Москва, Подмосковье и Нижегородская область возглавили перечень регионов, где за прошедшие сутки было выявлено больше всего новых случаев COVID-19.

Как отмечает оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса, в Москве отмечено 6 703 новых случая, в то время как в Московской области - 842, а в Нижегородской - 312. В топ-5 регионов с выявленными случаями вошли также Санкт-Петербург (306) и Татарстан с Дагестаном (по 105 случаев).

В хвосте списка оказались Ненецкий автономный округ и Чукотка, где убыло выявлено всего по одному новому случаю.