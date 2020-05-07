Собянин: Дистанционное обучение старшеклассников продлевается до 31 мая

Дистанционное обучение старшекласников в Москве продлевается до 31 мая. О формате и сроках проведения экзаменов будет объявлено дополнительно после решения министерства просвещения РФ. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Для школьников 1-8 и 10-х классов занятия продолжатся в режиме свободного посещения, то есть консультаций, без домашнего задания и оценок. Уроки проводятся для обобщения и повторения пройденного материала. Годовые оценки за 2019/20 учебный год станут известны не позднее 15 мая. "Учащиеся 9-х и 11-х классов продолжают дистанционное обучение до 31 мая. О формате и сроках проведения экзаменов будет объявлено дополнительно после решения министерства просвещения Российской Федерации. Малые дежурные группы в начальной школе продолжат работу до 31 мая", - отметил глава города.

Напомним, в настоящее время обсуждается вопрос о переносе сроков сдачи единого государственного экзамена. Предполагается, что он может пройти в июне, но точной даты пока нет.