Создателя проекта "Омбудсмен полиции" обвинили в вымогательстве

Создатель и администратор паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов обвинен в вымогательстве.

"Как установлено следователями, он требовал у сотрудника полиции 300 тысяч рублей за нераспространение личных фотографий, которые в итоге были опубликованы", - сообщает сайт ГУ МВД России по Москве.

В ведомстве добавили, что обвинение администратору паблика предъявили следователи Главного Следственного управления ГУ МВД. Речь идет о признаках преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 УК РФ.

"Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - заявил начальник Управления информации и общественных связей столичного главка Владимир Васенин.