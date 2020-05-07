ВДНХ ко Дню Победы опубликовала письма сотрудников-фронтовиков

13-я дивизия народного ополчения сформировалась в начале июля 1941 года в Ростокинском районе Москвы. В ее ряды записались 260 сотрудников ВСХВ, среди которых были Петр Григорьевич Тарасов и Денис Павлович Лой.

Петр Тарасов. Фото: Пресс-служба ВДНХ

Они работали на Выставке в разных службах. Фронтовые письма из далеких 1940-х годов рассказывают о тяготах военной жизни и надежде на победу, которыми ополченцы делились с родными и близкими.

Петр Тарасов был парторгом на ВСХВ. Ушел воевать добровольцем в 39 лет, впоследствии стал комиссаром Ростокинской дивизии. Его письма адресованы жене и троим детям. В частности, он пишет, что был под пулеметным, минометным, артиллерийским обстрелом, был два часа под непрерывной бомбежкой с самолетов.

"То что я жив и не ранен, можно объяснить только какой-то счастливой случайностью", - пишет Петр Тарасов в декабре 1941 года. Он участвовал в освобождении Праги и дошел до Берлина. "Ходил и ездил по немецкой земле. Ясно видишь и ощущаешь, как события идут к развязке. Победа скоро, скоро наступит", - писал он весной 1945 года.

Денис Лой. Фото: Пресс-служба ВДНХ

Денис Лой работал в павильоне "Шелководство" техником-тутоводом. Когда началась война, ему было 50 лет. Письма с фронта он писал своим детям-подросткам Вере и Дёме, которые остались дома одни: "Не бойтесь, к Москве врага не допустим, хотя и сами ляжем головами".

Он пропал без вести в ноябре 1942 года. В последнем письме детям он просил, чтобы дети жили мирно: "Пока не победим, ни один красноармеец, умеющий стрелять, не вернется домой. Или умрем за Родину, или победим. Как победим и я останусь в живых, тогда только и увидимся".

Личные документы бывших сотрудников Главной выставки страны предоставлены Музеем боевой славы 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения.

Кстати, к проекту "Письма Победы" может присоединиться каждый желающий.Для этого нужно заполнить анкету участника на сайте, прикрепив к ней письмо из семейного архива. Отметим, что проект собрал более миллиона писем военных лет.