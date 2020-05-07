Пандемия коронавирусной инфекции для предпринимателей, безусловно, стала испытанием. Трудности закаляют, заставляют по-новому думать, изобретать, принимать нестандартные решения.

Сейчас, в период самоизоляции, спада деловой активности и закрытия границ, я взялся написать книгу о бизнесе с Китаем. Раньше руки до нее просто не доходили, а теперь появился шанс реализовать давно задуманный проект.

Все началось четыре года назад, когда появилась акселерационная программа "Российско-Китайский молодежный бизнес-инкубатор" и Омск вошел в число пилотных регионов по ее реализации. Мне посчастливилось попасть в команду первопроходцев. С тех пор моя жизнь круто изменилась.

В Китае в последние годы я проводил по восемь месяцев. Побывал в пятнадцати городах этой страны, совершил более ста перелетов, провел в переговорах тысячи часов. Китайские предприниматели разительно отличаются от нас. Они подчеркнуто гостеприимны, а деловые встречи обязательно предполагают неформальное общение, когда вас стараются угостить изысками местной кухни. Снобизм для китайцев совершенно не характерен. Высокий статус нисколько не мешает ведущему топ-менеджеру крупнейшей компании подняться из-за стола, чтобы налить вам чашку чая. А вот в общении они гораздо менее открыты, чем мы. Диалог выстраивают витиевато, без явной конкретики, поэтому порой приходится догадываться, насколько они готовы к сотрудничеству.

Выстраивать отношения с иностранными партнерами помогает опыт. По первому образованию я лингвист-переводчик, по второму - экономист. До того, как заняться бизнесом, работал и в местных, и в федеральных компаниях - в сфере сотовой связи, общепита, торговли, информационных технологий. Организовал более десятка разных проектов.

Российско-Китайский бизнес-инкубатор помог мне расширить горизонт, приобрести новые связи, переориентировать бизнес на международный рынок.

Одна из главных проблем в выстраивании диалога - языковая. Поскольку в английском предприниматели КНР не слишком сильны, учу очень сложный восточный язык. В этой огромной стране существуют десятки диалектов. Причем они настолько разные, что, отправляясь в ту или иную провинцию, приходится брать отдельного переводчика.

Неудивительно, что первыми нашими совместными проектами стали сервисы, упрощающие международное общение. В их числе - создание онлайн-платформы, позволяющей оперативно, минуя менеджеров, делать профессиональные переводы деловых писем, статей.

Среди других достижений - создание у нас производства по китайской технологии "смартгласс". Речь идет о пленке, способной, в зависимости от внешних факторов, менять прозрачность и цвет. А на одном из китайских заводов стиральных машин уже используют российское программное обеспечение. Как только откроются границы, возобновим новые проекты.

Сейчас работаем над очень интересным международным продуктом под рабочим названием "магазин без продавцов". Это не только актуально в условиях пандемии, но и будет востребовано потом, когда она наконец закончится.