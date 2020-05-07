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07.05.2020 11:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-депутата Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства

Текст: Ирина Штерман
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Экс-депутат Законодательного собрания Красноярского края, известный бизнесмен Анатолий Быков задержан сегодня утром в своей загородной резиденции под Красноярском по подозрению в организации двойного убийства. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Фото: Вера Костамо/РИА Новости
Расследовать нераскрытые преступления помогут песцы

По данным следствия, в 1994 году внутри преступной группировки, возглавляемой Анатолием Быковым, произошел конфликт. Один из членов банды, Александр Наумов, посчитал распределение доходов от совместной деятельности несправедливым. Почти сразу же после личных "разборок" перед машиной, в которой ехал Анатолий Быков, произошел взрыв. Чудом уцелевший авторитет сделал вывод, что это покушение, и решил "убрать" Александра Наумова и его приятеля Кирилла Войтенко.

Организация убийства была поручена Владимиру Татаренкову, и 24 июля 1994 года, когда Наумов и Войтенко двигались на машине по Свердловскому району Красноярска, бойцы Татаренкова - Сергей Бакуров и Владимир Чучков - расстреляли их.

Исполнителей "заказа", Бакурова и Чучкова, удалось привлечь к уголовной ответственности раньше. Удалось доказать и вину Владимира Татренкова - он был приговорен к 13 годам лишения свободы.

В ходе расследования этих уголовных дел были получены показания, свидетельствующие о том, что одним из организаторов двойного убийства был Анатолий Быков. На основании собранных доказательств установлена причастность Быкова к совершению этого преступления, в отношении него сейчас проводятся процессуальные действия.

Справка

Анатолий Быков - влиятельный красноярский предприниматель. В 1990-е годы он возглавлял совет директоров ОАО "КрАЗ" и Федерацию бокса России. Против него ранее выдвигались обвинения в совершении тяжких преступлений. В 2000 году он был задержан по подозрению в организации заказного убийства другого криминального авторитета - Вилора Струганова. Летом 2002 года он был осужден условно на 6,5 года. К озвученному обвинению прибавилось еще и незаконное хранение оружия. Еще через три года суд снял с Быкова судимость и погасил условный срок. Мотивация суда заключалась в том, что половину заключения он провел без нарушений, а также занимался благотворительной деятельностью. Избирался депутатом Законодательного собрания Красноярского края с 2007 года.

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