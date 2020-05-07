На Эльбрус подняли Знамя Победы и вымпел с автографом президента

В Кабардино-Балкарии отряд из шестерых спасателей МЧС покорил Эльбрус и доставил на главную европейскую вершину Знамя Победы и юбилейный вымпел 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне с автографом президента России Владимира Путина.

- В преддверии важнейшей для всех нас даты - 75-летия Победы в Великой Отечественной войне передал главе Эльбрусского района Каншаубию Залиханову Знамя Победы и юбилейный вымпел, подписанный президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. Сегодня командой Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России они водружены на вершину высочайшей горы Европы - Эльбрус, - сообщил глава КБР Казбек Коков в своем аккаунте в Instagram.

Владимир Путин подписал юбилейный вымпел во время своего визита в Нальчик в конце ноября 2019 года. Президент посетил детскую академию творчества "Солнечный город" и пообщался с классом "Юный спасатель", где его и попросили оставить автограф на вымпеле. Ребята из школы планировали к 9 мая сами подняться на Эльбрус, но из-за пандемии коронавируса эту задачу выполнили профессиональные спасатели.

Кстати



Битва за Кавказ шла с 25 июля 1942 года до полного изгнания сил нацистской Германии с этой территории 9 октября 1943 года. В ходе сражений погибли 344 тысячи советских солдат.