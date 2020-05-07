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07.05.2020 13:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Эльбрус подняли Знамя Победы и вымпел с автографом президента

Текст: Михаил Сухарев
Фото: Пресс-служба главы КБР Фото: Пресс-служба главы КБР
Фото: Пресс-служба главы КБР

В Кабардино-Балкарии отряд из шестерых спасателей МЧС покорил Эльбрус и доставил на главную европейскую вершину Знамя Победы и юбилейный вымпел 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне с автографом президента России Владимира Путина.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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- В преддверии важнейшей для всех нас даты - 75-летия Победы в Великой Отечественной войне передал главе Эльбрусского района Каншаубию Залиханову Знамя Победы и юбилейный вымпел, подписанный президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. Сегодня командой Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России они водружены на вершину высочайшей горы Европы - Эльбрус, - сообщил глава КБР Казбек Коков в своем аккаунте в Instagram.

Владимир Путин подписал юбилейный вымпел во время своего визита в Нальчик в конце ноября 2019 года. Президент посетил детскую академию творчества "Солнечный город" и пообщался с классом "Юный спасатель", где его и попросили оставить автограф на вымпеле. Ребята из школы планировали к 9 мая сами подняться на Эльбрус, но из-за пандемии коронавируса эту задачу выполнили профессиональные спасатели.

Кстати

Битва за Кавказ шла с 25 июля 1942 года до полного изгнания сил нацистской Германии с этой территории 9 октября 1943 года. В ходе сражений погибли 344 тысячи советских солдат.

Общество История Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария 75-летие Победы

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