В Карачаево-Черкесии введен обязательный масочный режим

С 7 мая в Карачаево-Черкесии введено обязательное ношение медицинских масок в местах массового скопления людей.

Контролировать соблюдение режима возложено на сотрудников МВД, Росгвардии и МЧС.

В соответствии с указом главы региона, жители КЧР должны до особого распоряжения носить маски в магазинах, аптеках, общественном транспорте и такси, медицинских организациях и на предприятиях.

По данным Роспотребнадзора, на 7 мая в республике официально подтверждено заболевание коронавирусом COVID-19 у 463 человек. С момента введения режима самоизоляции умерли два человека.