Новости

Глава Минобороны Италии пообещал оказать помощь РФ в случае необходимости 17:41
Человеческий мозг во сне воспроизводит прошедший день - исследование 17:41
В Мордовии от коронавируса скончались два медработника 17:23
В Мадриде часть улиц в выходные станет пешеходной 17:19
Самый маленький кроссовер Honda назовут ZR-V 17:15
Звезда музыки госпел Трой Снид умер от коронавируса в 52 года 17:13
Цифровые пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая 17:12
Собянин: Дистанционное обучение старшеклассников продлевается до 31 мая 17:11
В Крыму три человека пострадали при жесткой посадке военного Ми-35 17:08
Власти Москвы продлили ограничения до лета 17:06
Впервые опубликованы детальные снимки марсианских речных систем 17:01
Видео: пешеход чудом увернулся от летящей на него кубарем машины 17:01
Президенты России и Казахстана обсудили меры по борьбе с коронавирусом 16:59
В Петербурге появился памятник самоизоляции 16:55
Накануне Дня Победы в столице пройдет масштабная дезинфекция дорог 16:51
Страны СНГ призвали противостоять реабилитации нацизма 16:48
Молодых адвокатов в режиме онлайн научат составлять иски 16:42
Под Калининградом в море нашли фрагменты самолета времен войны 16:38
СК проверит все версии гибели бизнесмена Босова 16:37
В Ленобласти возбудили дело из-за проживания ветерана в ветхом бараке 16:36
В Симферополе задержан член нацистской ячейки 16:35
Скала и Эмили Блант сыграют супругов-супергероев 16:31
ГАЗ объяснил, зачем снял с производства "ГАЗон" 16:30
Врач рассказал о главных ошибках при ношении маски 16:24
В Карачаево-Черкесии введен обязательный масочный режим 16:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
"РГ" покажет видеоинтервью с главврачом больницы №24 Григорием Родоманом
"РГ" покажет видеоинтервью с главврачом больницы №24 Григорием Родоманом
Что получит в подарок на 180-летие Петр Чайковский
Что получит в подарок на 180-летие Петр Чайковский
07.05.2020 16:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Карачаево-Черкесии введен обязательный масочный режим

Текст: Николай Грищенко

С 7 мая в Карачаево-Черкесии введено обязательное ношение медицинских масок в местах массового скопления людей.

Контролировать соблюдение режима возложено на сотрудников МВД, Росгвардии и МЧС.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
Россия вышла на второе место в мире по количеству тестов на коронавирус

В соответствии с указом главы региона, жители КЧР должны до особого распоряжения носить маски в магазинах, аптеках, общественном транспорте и такси, медицинских организациях и на предприятиях.

По данным Роспотребнадзора, на 7 мая в республике официально подтверждено заболевание коронавирусом COVID-19 у 463 человек. С момента введения режима самоизоляции умерли два человека.

Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин: Нельзя "перегибать палку" с требованиями к бизнесу после эпидемии
Роспотребнадзор: Пика распространения коронавируса в РФ может не быть
В Москве с 12 мая вводится обязательное ношение масок в транспорте
ЦБ предупредил об активности нелегальных кредиторов и форекс-дилеров
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
"Бессмертный полк" в этом году пройдет в онлайн-формате
Родина
Родина
Как найти информацию о фронтовиках и их наградах на общедоступных сайтах