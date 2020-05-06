Указ главы Карачаево-Черкесской Республики от 6 мая 2020 года № 105 "О внесении изменения в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 17.03.2020 № 51 "О введении режима повышенной готовности"

Новости

Верховный суд позволил создать коалиционное правительство Израиля 00:22
Глейхенгауз назвал фарсом мысль, что Трусова ушла из-за нехватки внимания 00:17
Кабмин обсудит выделение средств на поддержку авиакомпаний 00:01
Тутберидзе отписалась от Трусовой в Instagram после ее ухода к Плющенко 06.05.2020
Еще одна фигуристка ушла от Тутберидзе к Плющенко 06.05.2020
Федор Смолов прошел тест на коронавирус в "Сельте" 06.05.2020
СМИ сообщили о досрочном завершении чемпионата России по футболу 06.05.2020
Сборная России обыграла команду "Остального мира" на Кубке наций 06.05.2020
МИД РФ: Москва осуждает попытку высадки наемников в Венесуэле 06.05.2020
Минздрав Греции заверил, что комары не переносят коронавирус 06.05.2020
Двести деятелей культуры и науки призвали изменить жизнь после пандемии 06.05.2020
Минэкономразвития предложило автоматически продлить разрешения в туризме 06.05.2020
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко 06.05.2020
В Москве скончались 39 пациентов с коронавирусом 06.05.2020
Собянин принял решение открыть с 12 мая все строительные и промпредприятия 06.05.2020
Кокорин перечислил миллион рублей на лечение ребенка 06.05.2020
Крымский вице-премьер покаялся за нарушение самоизоляции 06.05.2020
Санкции за лесные пожары будут усилены в России 06.05.2020
Александр Емельяненко хочет боксировать с Тайсоном 06.05.2020
Министр науки и высшего образования Фальков находится в самоизоляции 06.05.2020
Группа "АЛЛТЕК" подтвердила гибель Дмитрия Босова 06.05.2020
В Подмосковье первым заработает строительство школ и детских садов 06.05.2020
В Бахчисарае восстановили памятник местным партизанам 06.05.2020
По факту избиения мальчика в Заполярье возбудили три новых дела 06.05.2020
Найдена мутация, затрудняющая создание вакцины от коронавируса 06.05.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
6 мая 2020 г.

Указ главы Карачаево-Черкесской Республики от 6 мая 2020 года № 105 "О внесении изменения в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 17.03.2020 № 51 "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 6 мая 2020 г.
Опубликован 6 мая 2020 г.
Вступает в силу 7 мая 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Карачаево-Черкесской Республики от 17 марта 2020 года № 51 "О введении режима повышенной готовности"

В целях реализации дополнительных мер по предотвращению распространения в Карачаево-Черкесской Республике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) постановляю:

1. Внести в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 17.03.2020 № 51 "О введении режима повышенной готовности" (в редакции указов Главы Карачаево-Черкесской Республики от 27.03.2020 № 68, от 28.03.2020 № 69, от 28.03.2020 № 70, от 30.03.2020 № 71, от 04.04.2020 № 77, от 08.04.2020 № 82, от 29.04.2020 № 96) следующее изменение:

пункт 15 дополнить подпунктом 15.4 следующего содержания:

"15.4. Граждан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования (на всех объектах розничной торговли, аптеках, общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, медицинских организациях).".

2. Настоящий Указ вступает в силу с 07 мая 2020 года.

Глава Карачаево-Черкесской Республики Р.Б.Темрезов



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией