В Ленобласти возбудили дело из-за проживания ветерана в ветхом бараке

Дело 94-летней участницы Великой Отечественной войны Александры Ивановой, которая больше десяти лет не может добиться улучшения жилищных условий, вышло на новый виток. Следственное управление Следственного комитета РФ по Ленинградской области возбудило уголовное дело по статье "халатность".

"РГ" недавно писала об истории Александры Ивановой. Она зарегистрирована в бараке в деревне Ребовичи Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского района. Старое здание не отапливается, разваливается, не имеет удобств, а за водой нужно ходить на реку, однако местные власти отказывались признавать строение непригодным для проживания. Без этого Александра Федоровна не имеет права на благоустроенную квартиру по программе улучшения жилищных условий для ветеранов.

После ряда публикаций в СМИ в дело вмешался Следственный комитет. По данному факту Лодейнопольским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье 293, часть 1 "халатность".

По данным следствия, сотрудники администрации Алеховщинского сельского поселения с 2010 года не реагировали на неоднократные заявления ветерана Ивановой, а также не исполняли предписания прокуратуры и решения суда (решение межведомственной комиссии о признании барака пригодным для проживания неоднократно опротестовывались).

"Должностные лица не приняли мер по обеспечению жильем и улучшению жилищных условий участника Великой Отечественной войны и тем самым существенно нарушили права и законные интересы ветерана", - заключают в Следкоме.

Расследование уголовного дела продолжается. Выясняются обстоятельства дела, устанавливаются должностные лица, которые понесут ответственность.

Вчера, 6 мая Александра Иванова отметила свой 94-й день рождения.