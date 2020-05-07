В Петербурге завели дело после гибели рабочего при обрушении лесов

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по факту обрушения строительных лесов с 11-этажки по улице Расстанной, 17. С десятого этажа упали шестеро рабочих, один из них погиб.

Как сообщает СК, дело возбуждено по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных работ".

В данный момент на месте работают следователи, сотрудники прокуратуры Фрунзенского района, назначаются экспертизы, а также изымается документация. Расследование взято под контроль руководства регионального СК.

Пятеро выживших рабочих доставлены в больницы, состояние двух из них врачи называют тяжелым.