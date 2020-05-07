В Заполярье и в Крыму разгорелись скандалы, в которых замешаны чиновники

В Мурманской области чиновники устроили себе рыбалку во время режима самоизоляции. А крымский вице-премьер погулял по лесу и поплавал в море.

Вот так проверяют в Заполярье правила ловли трески. Фото: vk.com / Екатерина Жигалова

Обнажили поведение чиновников интернет и, видимо, их привычка ко вседозволенности. Помощницы главы администрации ЗАТО Александровск по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Екатерина Жигалова не удержалась и выставила фотографии с рыбалки. На одной из них она запечатлена на борту морского катера с огромной треской в руке. И она, и ее коллеги, были без масок и перчаток, как того требуют меры безопасности во время пандемии коронавируса.

Эти снимки, естественно, вызвали негодование у жителей Заполярья. И не только. Правда, глава администрации ЗАТО Александровск Семен Кауров тут же пришел подчиненным на помощь. Как он сообщил "РГ", это "была не рыбалка, чиновница находилась на задании, и рыбу поймала не она".

Согласно его версии Екатерина Жигалова - член проверочной комиссии, которая проверяла соблюдение условий выхода в море маломерных плавсредств в условиях пандемии коронавируса. Но согласился, что люди на катере не пользовались средствами индивидуальной защиты - масками и перчатками.

А вот вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов в своем фотоотчете о вылазке на природу и купании в море и вовсе выступил как ученый-вирусолог. "Путем долгих мытарств средство от коронавируса найдено, - написал он. - Это прогулка по горному лесу и открытие купального сезона в море. Всем рекомендую, присоединяйтесь..."

Нужны ли комментарии к такой демонстрации неуважения не только к законам, но и к своим обязанностям руководителя? Конечно, после негодования крымчан Кабанов объяснил свой поступок напряженной работой "семь дней в неделю" и в прямом эфире телеканала "Крым 24" попросил прощения за свой поступок: "Посыпаю голову пеплом, извиняюсь, готов заплатить за это".

Разумеется, это не типичное поведение чиновников во время эпидемии коронавируса. Но эти примеры в очередной раз показали, насколько глубоко в некоторых из них сидит обычное хамство.