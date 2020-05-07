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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Ленобласти 94-летняя фронтовичка, живущая в бараке, получит квартиру

Текст: Евгения Цинклер (Ленинградская область)
Фото: Сергей Николаев / РГ Фото: Сергей Николаев / РГ
Фото: Сергей Николаев / РГ

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко взял на контроль предоставление квартиры ветерану Великой Отечественной войны Александре Ивановой.

В Ленобласти возбудили дело из-за проживания ветерана в ветхом бараке

На проблему ветерана Ивановой из деревни Ребовичи Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского района власти региона обратили внимание благодаря публикациям в СМИ, в том числе в "Российской газете".

Александра Федоровна прошла всю войну, а после нее вернулась на родину в Ленинградскую область, где почти сорок лет проработала на лесозаготовках. Барак, в котором она зарегистрирована, в свое время был построен как временное жилье для лесорубов. Сейчас он совсем обветшал: в стенах щели, крыша протекает, печка не работает, удобств нет. Тем не менее, местная комиссия раз за разом отказывалась признавать дом непригодным для проживания. А значит, формально Александра Федоровна не могла претендовать на участие в программе улучшения жилищных условий ветеранов. С тех пор, как Иванова начала бороться за свои права, прошло одиннадцать лет.

В прошлом году бюджет Ленинградской области все-таки выделил деньги для решения жилищного вопроса Александры Ивановой. Местная администрация приобрела для ветерана однокомнатную квартиру в новом доме в селе Алеховщина. Но оформлять ее в собственность отказалась - только на правах найма. Иванова не согласилась. В последнее время она жила в Петербурге с дочкой, внучкой и правнуками, так как зимовать в деревенском бараке невозможно.

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости
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К ситуации подключилась пресса и правозащитники. Публикации и запросы в официальные инстанции накануне 75-летия Победы сделали свое дело. Сегодня Следственный комитет по Ленинградской области заявил о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего. Статья - "халатность".

А через несколько часов губернатор Александр Дрозденко лично позвонил Александре Ивановой, поздравил ее с прошедшим днем рождения (вчера она отметила 94-летие) и пообещал проконтролировать, чтобы купленная для нее квартира была оформлена в собственность.

- Приношу извинения за действия местной власти, которая больше года не могла оформить приобретенную для вас квартиру в собственность, - сказал Александре Федоровне губернатор. - Я до конца разберусь, почему так произошло.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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