В Ленобласти 94-летняя фронтовичка, живущая в бараке, получит квартиру

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко взял на контроль предоставление квартиры ветерану Великой Отечественной войны Александре Ивановой.

На проблему ветерана Ивановой из деревни Ребовичи Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского района власти региона обратили внимание благодаря публикациям в СМИ, в том числе в "Российской газете".

Александра Федоровна прошла всю войну, а после нее вернулась на родину в Ленинградскую область, где почти сорок лет проработала на лесозаготовках. Барак, в котором она зарегистрирована, в свое время был построен как временное жилье для лесорубов. Сейчас он совсем обветшал: в стенах щели, крыша протекает, печка не работает, удобств нет. Тем не менее, местная комиссия раз за разом отказывалась признавать дом непригодным для проживания. А значит, формально Александра Федоровна не могла претендовать на участие в программе улучшения жилищных условий ветеранов. С тех пор, как Иванова начала бороться за свои права, прошло одиннадцать лет.

В прошлом году бюджет Ленинградской области все-таки выделил деньги для решения жилищного вопроса Александры Ивановой. Местная администрация приобрела для ветерана однокомнатную квартиру в новом доме в селе Алеховщина. Но оформлять ее в собственность отказалась - только на правах найма. Иванова не согласилась. В последнее время она жила в Петербурге с дочкой, внучкой и правнуками, так как зимовать в деревенском бараке невозможно.

К ситуации подключилась пресса и правозащитники. Публикации и запросы в официальные инстанции накануне 75-летия Победы сделали свое дело. Сегодня Следственный комитет по Ленинградской области заявил о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего. Статья - "халатность".

А через несколько часов губернатор Александр Дрозденко лично позвонил Александре Ивановой, поздравил ее с прошедшим днем рождения (вчера она отметила 94-летие) и пообещал проконтролировать, чтобы купленная для нее квартира была оформлена в собственность.

- Приношу извинения за действия местной власти, которая больше года не могла оформить приобретенную для вас квартиру в собственность, - сказал Александре Федоровне губернатор. - Я до конца разберусь, почему так произошло.