Житель блокадного Ленинграда пролетел в Ту-134 на репетиции парада

Житель блокадного Ленинграда Владимир Пимбурский принял участие в сегодняшней генеральной репетиции воздушного парада к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказала пресс-служба Западного военного округа.

82-летнего полковника в отставке пригласили на борт транспортного самолета Ту-134. Этот самолет пролетел в парадном строю над центром Санкт-Петербурга, Пискаревским мемориальным комплексом.

"РГ" уже писала о том, что сегодня в Северной столице прошла генеральная репетиция воздушного парада, в которой участвовали 30 экипажей самых современных самолетов и вертолетов. После пролета над центром города они ушли в сторону Кронштадта.

А именно здесь в годы блокады и жил Владимир Пимбурский. Потом его эвакуировали по "Дороге жизни". Отец отставного полковника защищал Ленинград.