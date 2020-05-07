Звезды Мариинского театра споют песни военных лет

К 75-летию Победы петербуржцам представят видеоконцерт "Музыка Победы" с участием лучших вокалистов северной столицы.

Звезды Мариинского театра Алексей Марков, Вадим Кравец, Екатерина Сергеева, Ирина Матаева, Григорий Чернецов, Александр Трофимов, Карина Чепурнова, Владимир Целебровский поют песни военных лет. С учетом нынешних реалий - в пустом зале.

- Аплодисменты не звучат, но мы уверены: своим мастерством и теплом голосов оперные звезды смогут дотянуться до сердца каждого зрителя, - говорят в команде Dance Open, которая организовала концерт по заказу петербургского комитета по культуре. - В свое исполнение они вкладывают не только силу и правду военных историй, но и те живые и искренние чувства, которые переполняют сегодня каждого из нас. Нам снова, как и 75 лет назад, необходимо ощутить горячую поддержку друг друга и обрести безусловную веру в победу, в то, что человечество, прошедшее через страшные испытания и победившее фашизм, преодолеет все.

В программу концерта "Музыка Победы" вошли два десятка военных песен. Зрители увидят целую серию мини-спектаклей, поставленных на мелодии и сюжеты великих песен: "Поклонимся великим тем годам", "В землянке", "Майский вальс", "Вечный огонь", "Темная ночь", "Казаки в Берлине", "Давай закурим", "Песня о далекой Родине", "Случайный вальс", "Синенький скромный платочек", "Нам нужна одна победа", "Потому что мы пилоты", "Смуглянка" и, конечно, "День Победы".

- Легендарная и узнаваемая с первых аккордов "На всю оставшуюся жизнь" прозвучит особенно символично - словами благодарности врачам и медсестрам, которые, как и тогда, сегодня снова оказались на передовой, - отмечают в орргкомитете проекта.

Запись концерта прошла на сцене Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии, и в этом есть своя символичность. Все дни блокады без перерыва коллектив театра работал для ленинградцев. А на разных участках фронта и в госпиталях бригада ленинградской Музкомедии дала более тысячи концертов.

Праздничный концерт "Музыка Победы" будет показан 8 мая в 19.00 в эфире телеканала "Санкт-Петербург", а также в его социальных сетях. Повтор состоится 9 мая в 16.00.