Черноморский флот восстановил танки и САУ времен войны

К 75-летию Победы Черноморский флот восстановил фронтовую технику времен Великой Отечественной войны. Сегодня легендарные танки и самоходные артиллерийские установки своим ходом проехались по плацу мемориального комплекса на Сапун-горе.

Демонстрация ходовых возможностей танков и САУ выглядит как прыжок в историю. Боевая техника, которая более полувека стояла на постаментах в качестве экспонатов музея, завелась и готова тронуться с места. Под управлением военнослужащих ремонтной роты бронетанковой техники 64-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона ЧФ тяжеленный танк рвется вперед, совершает разворот буквально на одном месте, а затем аккуратно и точно "паркуется" рядом с товарищами.

- Управлять танком - как обычным автомобилем с механической коробкой передач, - говорит командир отделения ремонтно-восстановительного батальона сержант Евгений Примаков. - Сцепление, пять скоростей, только вместо руля - рычаги. Тянешь рычаг на себя - танк поворачивает. Когда сняли технику с постаментов и вскрыли у себя на базе, то внутри обнаружили много мусора, хвои, некоторые запчасти проржавели, но в основном все было в сохранности. По максимуму старались оставить "родные" узлы и агрегаты, двигатели полностью перебирали, смазывали.

В этом году военные механики восстановили среднюю самоходную артиллерийскую установку СУ-100, тяжелые СУ-122 и СУ-152, систему залпового огня "Андрюша" и машину-прожектор ЗИС-12. Кроме этого, провели "техобслуживание" для танков-ветеранов ИС-2 и Т-34, артустановки СУ-76 и "Катюши", восстановленных в 2018-2019 годах.

- В освобождении Севастополя принимал участие 19-й танковый корпус, на вооружении которого в основном находились легкие танки Т-26, средние танки Т-34 и зарубежная техника, поставленная по лендлизу, - рассказал научный сотрудник Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Алексей Ильичев. - В штурме Сапун-горы танки непосредственно участия не принимали, склон для них был слишком крутой, но они наступали внизу по долине и одними из первых ворвались в город.

Боевые машины готовили к участию в параде - в День Победы они должны были проехать в колонне по улицам Севастополя. И от этих планов никто не отказывался. Бойцы ремонтно-восстановительного батальона говорят: техника на ходу и готова по команде предстать перед жителями Севастополя.