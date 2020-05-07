В Керчи завершили реконструкцию обелиска Славы на горе Митридат

В Керчи к 75-й годовщине Великой Победы завершена реконструкция обелиска Славы на легендарной горе Митридат. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

- Компания-подрядчик "Баварский дом" в полном объеме завершила все реставрационные работы стелы Обелиска, укрепила основание памятника, облицевала его подпорные стены, заменила тротуарную плитку, - уточнил мэр. - Благодаря восстановительным работам удалось вернуть обелиску первоначальный облик, а именно - воспроизвести надпись"Бессмертным героям - Советская Родина" и бронзовый Орден Славы на стеле (при Украине на стеле была прикреплена пластмассовая - Прим.ред.).

Реставрационные работы затронули и мемориальную доску с именами Героев СССР, отмеченных высшими наградами в сражениях за город Керчь. На ней заменили облицовочный камень и установили бронзовую копию Ордена Великой Отечественной войны. Вернули на место после реставрации и три 76-миллиметровые пушки, что "охраняли" обелиск с 1944 года.

В свою очередь, энергетики установили опоры освещения вдоль дороги к мемориалу и смонтировали архитектурную подсветку самой стелы обелиска Славы и территории всего мемориального комплекса.

Завершен и ремонт фасадной части Вечного огня, где силами керченского филиала "Крымгазсети" установлена новая газовая горелка.

Напомним, ремонт монумента высотой 24 метра, находившегося в аварийном состоянии, начался в январе 2020 года. Из федерального бюджета на эти работы выделено более 10 миллионов рублей.