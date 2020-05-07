Рогозин сравнил планы США по освоению Луны с вторжением в Ирак

Власти США, планирующие добычу полезных ископаемых на Луне, демонстрируют принципы, схожие с вторжением в Ирак. Такое мнение высказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

По его словам, инициируется создание "коалиции согласных" или "коалиции желающих", а затем, "минуя ООН и даже НАТО, если там кто-то сомневается, - вперед, к поставленной цели". Об этом Рогозин написал в своем Twitter, отметив, что все это может привести к очередному Ираку или Афганистану.

Напомним, накануне агентство Reuters сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа готовит проект международного соглашения о добыче полезных ископаемых на поверхности Луны. Соглашения под названием Artemis Accords могут быть подписаны с некоторыми странами ЕС, Канадой, Японией и ОАЭ. При этом России, главного партнера NASA на Международной космической станции, в списке участников нет. По данным агентства, это связано с тем, что Пентагон считает, что российские космические спутники на околоземной орбите все чаще совершают "угрожающие маневры" в отношении разведывательных спутников США.