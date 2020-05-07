Постановление правительства Саратовской области от 7 мая 2020 года № 368-П "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Саратовской области"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" следующие изменения:

пункт 1.10.1 изложить в следующей редакции:

"1.10.1. Граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 м (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, носить лицевые маски в общественных местах, к которым относятся здания, строения, в которые имеют доступ все желающие физические лица, организации, предназначенные для оказания населению различных услуг (бытовых, аптечных, почтовых, финансовых, оздоровительных, образовательных и иных услуг), магазины, предприятия рознично-торговой сети, транспортные средства общего пользования, а также относятся улицы и иные публичные места при наличии там массового скопления людей и при отсутствии соблюдения между ними социальной дистанции, определенной настоящим пунктом.";

пункт 1.10.2 изложить в следующей редакции:

"1.10.2. Органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию), исключить допуск граждан, не соблюдающих масочный режим, предусмотренный пунктом 1.10.1 настоящего постановления. Положения настоящего пункта не применяются в отношении граждан, посещающих объекты торговли с целью приобретения лицевых масок. ".

2. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 29 апреля 2020 года № 338-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П" изменение, изложив абзацы десятый-одиннадцатый пункта 1 в следующей редакции:

"пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Установить, что Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID‑19)", Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID‑19)", не распространяется на организации, указанные в приложении № 3.".

3. Министерству труда и социальной защиты области в срок до 12 мая 2020 года представить в Правительство области предложения о перечне категорий лиц, бесплатно обеспечиваемых лицевыми масками, и порядке их обеспечения.

4. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области А.М.Стрелюхин







