Силуанов: Никаких "заморозок" и конвертации депозитов не будет

Минфин РФ не планирует замораживать и конвертировать депозиты населения, а также не рассматривает никаких доппредложений по увеличению налогов в России, помимо налога на доход по крупным банковским вкладам. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов.

"Никаких заморозок и конвертаций депозитов в РФ не планируется", а возможный риск от оттока денежных средств правительство просчитало. Это вопрос справедливости. Все же платят с зарплаты НДФЛ. Почему тогда с пассивного дохода в виде процентов по крупным вкладам платить налог не нужно?", - заявил министр в интервью газете "Ведомости".

В начале апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении налога в 13% на доход по вкладам и инвестициям в ценные бумаги размером более миллиона рублей. Налог начнет действовать с 2021 года.

Говоря о налоговых стимулах для бизнеса в период эпидемии Силуанов ответил, что сейчас рассматриваются меры, которые помогут предпринимателям максимально снизить груз обязательств, который накопится к моменту выхода из простоя. При этом о списании долгов речь не идет. По словам министра "это не лучший метод, а вот реструктурировать долги - можно, в том числе и налоговые".