Скала и Эмили Блант сыграют супругов-супергероев

В США готовится очередной фильм о супергероях, на сей раз - довольно нестандартный.

В нём будет идти речь о семейной паре на грани развода. Но внезапно их брак спасает упавший недалеко от их дома метеорит, дающий им сверхспособности, благодаря которым они вновь учатся работать в команде.

Главные роли исполнят Дуэйн "Скала" Джонсон и Эмили Блант, сообщает Deadline. Напомним, они вместе снялись в диснеевском "Круизе по джунглям", который должен выйти в 2021 году.

Название картины - "Шар и цепь" (Ball and Chain), в её основе - не, прости Господи, "СуперБобровы" (как небезосновательно можно подумать), а подзабытые комиксы 1999 года (вот они, оказывается, откуда взялись).

По понятным причинам о каких-то датах говорить сейчас преждевременно.