Стало известно о состоянии здоровья владельца "Спартака" Леонида Федуна

Владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун находится в стабильном состоянии после госпитализации с коронавирусом. Об этом информирует портал Metaratings.

На данный момент болезнь Федуна протекает не в тяжелой форме. Госпитализация прошла в плановом режиме после того, как бизнесмен сдал положительный текст. Жизни Леонида Арнольдовича ничто не угрожает.

Напомним: Федун приобрел контрольный пакет акций "красно-белых" в 2003 году. С момента его прихода в клуб москвичи один раз стали чемпионами страны и обладателями Суперкубка России, пять раз завоевывали серебряные медали первенства и трижды участвовали в групповом этапе Лиги чемпионов.