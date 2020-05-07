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Рубрика: В мире

Трамп наложил вето на сдерживающую применение силы против Ирана резолюцию

Текст: Константин Волков
Фото: AP Photo/Evan Vucci Фото: AP Photo/Evan Vucci
Фото: AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию Конгресса, которая должна была ограничить полномочия американского лидера в плане использования вооруженных сил против Ирана. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Фото: Iran RePoRTS /youtube.com
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"Я наложил вето на резолюцию, которая ставила задачу предписать мне прекратить использование Вооруженных сил США в боевых действиях против Ирана", - цитируется заявление Трампа в сообщении.

Трамп также назвал резолюцию "оскорбительной" и созданной демократами с целью разделить лагерь республиканцев, чтобы избежать победы Трампа на предстоящих в ноябре президентских выборах.

Чтобы преодолеть вето президента, Конгресс должен проголосовать против двумя третями голосов, однако очень маловероятно, что в законодательном органе наберется достаточное количество противников антииранского вето.

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Резолюция была принята Конгрессом почти два месяца назад, по следам обострения противостояния Вашингтона и Тегерана в начале года после убийства генерала Касема Сулеймани и ответных ракетных ударов Ирана по военным базам в Ираке, на которых размещались американские военнослужащие. Однако потом парламентарии ушли на вынужденные каникулы из-за коронавируса, и отправка резолюции в Белый дом была отложена.

Впереди уже проглядывают контуры нового обострения между США и Ираном. В октябре истекает введенный Вашингтоном срок эмбарго на поставку Ирану оружия. Администрация Трампа намерена продлить запрет, тогда как президент Ирана Хассан Роухани пообещал "сокрушительный ответ", если такое случится.

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