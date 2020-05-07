Трамп предложил кандидата на должность посла США в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп определился с кандидатом на пост посла Соединенных Штатов в Венесуэле. На эту должность американский лидер намерен выдвинуть Джеймса Стори, сообщает пресс-служба Белого дома.

В данный момент Стори является временным поверенным в делах США в Венесуэле на территории Колумбии, пишет РИА Новости. Ранее он был временным поверенным в делах американского посольства в Каракасе, а также служил в посольствах и консульствах США в Бразилии, Мозамбике и Мексике.

Теперь для утверждения кандидатуры Стори необходимо одобрение комитета сената по иностранным делам, а затем общего состава сената, где у сторонников Трампа большинство.