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Рубрика: В мире

Трамп предложил кандидата на должность посла США в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп. Фото: AFP/Olivier DOULIERY Президент США Дональд Трамп. Фото: AFP/Olivier DOULIERY
Президент США Дональд Трамп. Фото: AFP/Olivier DOULIERY

Президент США Дональд Трамп определился с кандидатом на пост посла Соединенных Штатов в Венесуэле. На эту должность американский лидер намерен выдвинуть Джеймса Стори, сообщает пресс-служба Белого дома.

Фото: iStock
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В данный момент Стори является временным поверенным в делах США в Венесуэле на территории Колумбии, пишет РИА Новости. Ранее он был временным поверенным в делах американского посольства в Каракасе, а также служил в посольствах и консульствах США в Бразилии, Мозамбике и Мексике.

Теперь для утверждения кандидатуры Стори необходимо одобрение комитета сената по иностранным делам, а затем общего состава сената, где у сторонников Трампа большинство.

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