Требования к медицинской безопасности на транспорте утвердят к июню

Таким образом, правила безопасности перевозок будут включать медицинскую составляющую, пояснил Дитрих.
- Очевидно, что нам предстоит вернуть доверие нашего пассажира, убедить его, что транспортная услуга является безопасной со всех точек зрения, - заявил министр. - Если в прошлом требования к безопасности перевозки не касались медицинской безопасности, то в сегодняшних условиях это первоочередной запрос общества.
Он пояснил, что правила будут предполагать наличие маски и перчаток, а также контроль на входе в транспортный терминал.
Ранее эту тему поднял в своем выступлении президент. Он заявил, что "после спада эпидемии потребуется серьезный анализ санитарных, профилактических мер во всех отраслях, в том числе, а может быть, и прежде всего, на транспорте". При этом "перегнуть палку" нельзя, предупредил Путин.