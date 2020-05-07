Требования к медицинской безопасности на транспорте утвердят к июню

Минтранс и Роспотребнадзор до конца мая планируют утвердить документ о требованиях к медицинской безопасности при перевозке пассажиров. Об этом сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих на совещании по вопросам развития транспорта, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

Таким образом, правила безопасности перевозок будут включать медицинскую составляющую, пояснил Дитрих.

- Очевидно, что нам предстоит вернуть доверие нашего пассажира, убедить его, что транспортная услуга является безопасной со всех точек зрения, - заявил министр. - Если в прошлом требования к безопасности перевозки не касались медицинской безопасности, то в сегодняшних условиях это первоочередной запрос общества.

Он пояснил, что правила будут предполагать наличие маски и перчаток, а также контроль на входе в транспортный терминал.

Ранее эту тему поднял в своем выступлении президент. Он заявил, что "после спада эпидемии потребуется серьезный анализ санитарных, профилактических мер во всех отраслях, в том числе, а может быть, и прежде всего, на транспорте". При этом "перегнуть палку" нельзя, предупредил Путин.