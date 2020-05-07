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07.05.2020 18:47
Рубрика: Спорт

Трусова впервые рассказала о своем уходе от Тутберидзе к Плющенко

Текст: Анна Козина
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Александра Трусова объяснила, почему покинула группу Этери Тутберидзе и перешла к новому наставнику Евгению Плющенко. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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- Друзья, теперь я хочу сама сообщить вам о том, что по личным причинам я покидаю группу Этери Георгиевны, в которой тренировалась 5 лет, - написала Трусова. - Моим наставником теперь является Евгений Викторович Плющенко. Мы уже выбрали музыку к моим новым программам, и после карантина приступим к тренировкам. Прошу отнестись к моему решению с пониманием и не писать негативные комментарии, я очень надеюсь на вашу поддержку.

Напомним, что Трусова является первой в истории одиночницей, исполнившей два четверных прыжка - лутц и тулуп. В прошедшем сезоне Саша, выигравшая два юниорских чемпионата мира, дебютировала на взрослом уровне. Она завоевала две золотые медали этапов Гран-при, но в очном противостоянии на главных стартах проигрывала подругам-соперницам по группе Тутберидзе - Анне Щербаковой и Алене Косторной, ставшей победительницей финала Гран-при и чемпионкой Европы.

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