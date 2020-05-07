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07.05.2020 11:10
Рубрика: Российский автопром

УАЗ выпустит экономичный "Пикап"

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба УАЗа. Фото: Пресс-служба УАЗа.
Фото: Пресс-служба УАЗа.

Гамма модели УАЗ "Пикап" дополнится новой версией - с битопливным двигателем, способным потреблять как бензин, так и сжатый природный газ (метан). Модификацию сертифицировали через дополнение действующего Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на семейство "Пикап" и "Профи". Документ выложен в открытой базе Росстандарта.

Фото: www.auto-motor-und-sport.de
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2,7-литровый мотор ЗМЗ Про на "Пикапе" имеет форсунки OMVL SL/Gemini итальянского производства и собственную прошивку блока управления. При работе на бензине он выдает стандартные для модели 150 л.с. максимальной мощности и 235 Нм крутящего момента, но на метане его характеристики снижаются до 126 л.с. и 196 Нм.

Битопливный вариант будет предлагаться только с механической коробкой передач, сочетание с "автоматом" Punch для него не предусмотрено.

Заметим, что ранее УАЗ сертифицировал пассажирский "Патриот" на метане. Когда именно метановые" Патриот" и "Пикап" появятся в продаже - пока не сообщается. Очевидно, случится это в течение нескольких недель.

Напомним, российское правительство ведет популяризацию метана в качестве автомобильного топлива с 2013 года. Из федерального бюджета муниципалитетам выдаются субсидии на закупку автобусов и грузовиков с двигателями, работающими на метане.

Фото: www.vk.com/nash_avtoprom
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Метан не нужно путать со сжиженным нефтяным газом (пропан-бутан). Средняя цена метана сейчас в России составляет около 18 рублей за кубометр, а пропан-бутана - 23 рубля за литр.

Осенью 2019-го правительство России приостановило субсидирование производства и продаж метановых автомобилей, но в марте 2020-го возобновило. До конца года объем бюджетных ассигнований составит 3,3 млрд рублей. Таким образом, планируется просубсидировать продажи более 8 тысяч единиц техники. Стандартный бензиновый УАЗ "Пикап" сейчас стоит от 907 000 рублей.

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