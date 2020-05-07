В Госдуму внесли проекты об амнистии по легким правонарушениям

Депутаты предложили освободить граждан от ответственности за безбилетный проезд, мелкое хищение и, например, за незначительное превышение скорости в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующие проекты постановлений Госдумы уже внесены в нижнюю палату. Если они будут одобрены, то впервые в России амнистия будет применена к статьям Кодекса об административных правонарушениях. Впрочем, как рассказали эксперты "РГ" в Госдуме, проект нельзя назвать однозначным, у него найдутся противники, поэтому шансы на его принятие пока туманны.

Освободить от наказания граждан предлагается по 58 статьях КоАП. Это мелкое хищение, безбилетный проезд, нарушение правил провоза ручной клади, багажа и грузобагажа, нарушение правил охоты и рыбалки, правил регистрации по месту пребывания или месту жительства.

Также в связи с введением режимов самоизоляции предложено освободить от административной ответственности за совершение таких нарушений, как осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без лицензии, невыполнение в срок законного предписания постановления, представления, решения контролирующего органа, а также за нарушение сроков регистрации оружия.

Отдельно прописано освобождение от ответственности за нарушения правил дорожного движения, то есть по статьям 12-й водительской главы КоАП. Например за превышение скорости, и даже выезд на встречную полосу или проезд на красный свет. Однако, сделано исключение для таких составов, как управление в нетрезвом виде, или отказ от медосвидетельствования. Также не удастся попасть под амнистию тем, кто скрылся с места происшествия.

Как рассказал "РГ" один из авторов законопроекта, глава комитета Госдуму по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, принятие амнистии позволит избавить большое количество граждан от дополнительных финансовых обременений, связанных с расходами по уплате штрафов за совершение незначительных административных правонарушений. В условиях непростой экономической ситуации, когда многие граждане оказались без работы или столкнулись с проблемой снижения своих доходов, принимаются ограничительные меры по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, освобождение уплаты штрафов и лишения прав за незначительные нарушения - мера необходимая, обоснованная и уместная.

Применение амнистии предлагается возложить на судей, органы и должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях. Действовать постановление, если его одобрят, будет в течение полугода.

Надо сказать, что ранее предложение амнистировать водителей, лишенных прав, направил в Госдуму член Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Дмитрий Гулиев. Он также предлагал не освобождать от наказания тех, кто управлял автомобилем в нетрезвом виде. Его предложение было направлено в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

Проект, который внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР, гораздо шире, но учитывает и ту инициативу.

Стоит отметить, что традиционно амнистия применяется только в отношении тех, кто совершил уголовное преступление. Но впервые и небольшой или средней тяжести. Тот же действующий КоАП содержит нормы, которые предусматривают механизм освобождения от наказания тех, кто совершил административные нарушения, изданием акта амнистии. Однако этот механизм до сих пор ни разу не применялся.