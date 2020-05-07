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Рубрика: Власть

В Минкомсвязи анонсировали график вывозных рейсов на 10-15 мая

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Минкомсвязи РФ распространило предварительный график вывозных авиарейсов, которые вернут на родину россиян из стран Юго-Восточной Азии, Турции, Испании и Соединенных Штатов. Речь идет о периоде с 10 по 15 мая.

Фото: iStock
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Так, на 10 мая, запланирован вывозной рейс из Денпасара (Индонезия) в Москву с промежуточными посадками в Новосибирске и Екатеринбурге. На 12 мая планируются рейсы Хошимин (Вьетнам) - Санкт-Петербург - Москва, а также напрямую в Москву из Кишинева, Ханоя и Сейшел, пишет ТАСС.

Перелет Бангкок (Таиланд) - Санкт-Петербург - Москва намечен на 13 мая, а на 14-е планируются рейсы Гоа - Ростов-на-Дону - Москва, перелеты Тенерифе - Барселона - Санкт-Петербург - Москва, а также прямой рейс в Москву из Нью-Йорка. Рейс из Антальи (Турция) в Москву с промежуточной посадкой в Санкт-Петербурге намечен на 15 мая.

Напомним, в апреле Минкомсвязи запустило круглосуточную горячую линию для россиян, находящихся за границей и не имеющих возможность вернуться в РФ в связи с коронавирусной инфекцией. По телефону можно получить консультации по различным вопросам, в том числе по организации возвращения в Россию специальными авиарейсами. Горячая линия организована на базе колл-центра портала госуслуг по телефону +7(495) 249-75-77.

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