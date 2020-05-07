В Минтрансе рассказали о правилах самоизоляции водителей грузовиков

"Водители после завершения международного или внутрироссийского рейса должны быть подвергнуты изоляции только до убытия в очередной рейс", - говорится в сообщении.

В соответствии с указом президента России от 02.04.2020 № 239 региональные органы власти могут самостоятельно вводить ограничительные мероприятия, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пояснили в Минтрансе.

Некоторые регионы ввели правила 14-дневной самоизоляции для людей, прибывающих из других регионов и других стран. Но для обеспечения непрерывности единого технологического процесса, а также неотложных перевозок грузов ограничения не должны применяться в отношении экипажей автотранспортных средств в случае, если они прибыли из международного рейса и продолжают выполнение грузовой автоперевозки между российскими регионами, отметили в Минтрансе.

Если же водитель следует транзитом или перерыв между рейсами незначителен, то для изоляции он может использовать кабину автотранспортного средства, оборудованную спальным местом. При более длительном перерыве условия изоляции водителей должны исключать их проживание в жилых помещениях совместно с другими людьми, включая членов их семей или родственников.

При этом водители должны иметь запас средств индивидуальной защиты и соблюдать правила личной гигиены, уточнили в Минтрансе.